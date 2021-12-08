В Международном суде ООН были представлены все необходимые доказательства того, что Армения осуществляет пропаганду против Азербайджана.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на брифинге, посвященном решению Международного суда ООН.

Он отметил, что в том числе в социальных сетях Армения призывает страну начать новую войну против Азербайджана и продвигает ненависть к стране и народу.

По его словам, такие разжигающие ненависть выражения публиковались с армянской стороны как обычными жителями, так и представителями различных организаций .

Замминистра подчеркнул, что в отличие от Армении, Азербайджан с уважением относится к культурным памятникам других стран и религий.