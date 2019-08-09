Доллар остается наименее рискованной валютой для накоплений

Первое за 11 лет снижение ставки Федеральной резервной системы на четверть процентного пункта не сильно скажется на курсе маната к доллару, считает руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов, отмечая, что американская валюта остается нерискованной для накоплений.

«Как и раньше, доллар для накоплений остается наименее рискованной валютой», — сказал Байрамов. Что же касается перспектив маната в свете недавнего решения американского Центробанка понизить стоимость заемных средств до целевого диапазона 2,00-2,25%, эксперт отмечает, что нынешнее вмешательство Центробанка Азербайджана в поддержание текущего обменного курса имеет решающее значение. Однако регулятор должен быть готов к новым сценариям к концу года.

«В конце года на фоне прогнозируемого спроса на доллар курс маната будет также зависеть от цены на нефть на мировом рынке и курса национальных валют наших основных ненефтяных экспортных партнеров», — сказал экономист. Между тем перспектив «длительного и агрессивного цикла снижения ставок, как того хочет президент Дональд Трамп, «чтобы не отставать от Китая, Европейского союза и других стран по всему миру», пока не видно. По мнению аналитиков, причиной недовольства Белого Дома, считающего, что ФРС следует быстрее снижать ставку, стал комментарий председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, который позволил предположить, что одного раза будет достаточно.

Со слов Байрамова, понижение ставки на четверть процента, имевшее место под давлением Белого Дома, не привело к удешевлению доллара. Напротив, американская денежная единица укрепилась против европейской и основных азиатских валют. «Решение ФРС не удешевило доллар в глобальных и региональных масштабах», — сказал он.

Согласно устоявшемуся мнению экономистов, основным курсообразующим фактором для азербайджанской валюты является цена ключевого экспортного ресурса – нефти. Между тем, по данным председателя Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессора Фикрета Юсифова, политическая ситуация в мире, сопровождающаяся новой фазой торговых войн между США и Китаем, приводит к резкому падению индексов «черного золота».

«Торговая война между ведущими экономиками мира, на которые приходится свыше 40% мирового ВВП, готовится перейти к следующему, более интенсивному этапу, — говорит экономист. — Новые санкции США на импорт китайских товаров с сентября этого года могут нанести серьезный удар по мировой экономике. Уже сейчас средневзвешенная цена нефти на мировых рынках упала ниже критического уровня в 60 долларов. И хотя новый этап торговой войны начнется в сентябре, реакция на происходящее в мировой экономике говорит о неизбежном спаде темпов ее активности и падении спроса на нефть».

Юсифов полагает, что если ОПЕК не сможет принять крайние меры для сокращения добычи к сентябрю, цена барреля может опуститься до 40 долларов и ниже.

С марта этого года национальная валюта Китая потеряла до 7% из-за торговой войны между США и Китаем, — сказал профессор. – Стремительное обесценивание юаня приведет к резкому падению китайских активов. Торговая война влияет на мировую экономику и если сегодня в мире потребляется свыше 100 миллионов баррелей нефти, не составит труда рассчитать потери, сопряженные с падением стоимости нефти на несколько долларов».

Эксперт напомнил, что базовая цена нефти в государственном бюджете Азербайджана на текущий год составила 60 долларов за баррель. С его слов, при резком падении нефтяных индексов может возникнуть необходимость в пересмотре главного финансового документа.

«Падение котировок нефти нежелательно для нас, как нефтяной страны, — заключил Юсифов. — С резким снижением цен в 2014-2015 годах национальная валюта упала более чем в два раза. Предприниматели, взявшие кредиты в иностранной валюте, еще не оправились от этого удара».