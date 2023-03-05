Катар выделит $60 млн на поддержку Дохинской программы действий для наименее развитых стран. Об этом в воскресенье заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

«Я объявляю о финансовом вкладе на общую сумму $60 млн, из которых $10 млн будут выделены на поддержку реализации мероприятий Дохинской программы действий для наименее развитых стран и $50 млн — на поддержку намеченных результатов программы и повышение устойчивости в наименее развитых странах.», — сказал эмир Катара, выступая на открытии Пятой Конференции ООН по наименее развитым странам, которая проходит в Дохе.

Он также призвал международное сообщество последовать примеру Катара и «взять на себя инициативу» по поддержке реализации Дохинской программы, назвав это «гуманитарным долгом» перед народами наименее развитых стран.