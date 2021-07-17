Правительство России одобрило проект федерального закона, нацеленного на обеспечение защиты пенсионных накоплений от действий недобросовестных страховщиков. Об этом 17 июля сообщается на cайте кабмина.

«Законопроект направлен на обеспечение защиты прав застрахованных лиц при неправомерном переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика другому в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании»,— говорится в сообщении.

На заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что люди, пострадавшие от действий недобросовестных страховщиков, смогут вернуть потерянный доход от процентов при переводе средств из одного пенсионного фонда в другой.

Он подчеркнул, что любой гражданин может перевести свои накопления из одного пенсионного фонда в другой, а новые меры помогут людям защитить свои будущие пенсии.

Ранее в этот день профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что пенсионеры в России с 2022 года будут получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Соцдоплата до уровня ПМ будет назначаться в беззаявительном порядке (iz.ru)

При этом социальная доплата полагается только неработающим пенсионерам. Кроме того, прожившим не менее 30 лет в сельской местности гражданам не потребуется ежегодно подтверждать факт проживания на селе для получения 25%-ной надбавки к фиксированной выплате пенсии.