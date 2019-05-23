Долг платежом красен: необходимо обеспечить пенсионерам финансовую независимость

Достигнув пенсионного возраста, многие граждане нашей страны, становятся материально зависимыми от своих детей, так как пенсии на то, чтобы прожить – не хватает. А те, чьи дети не хотят им помогать и бездетные нередко стоят с протянутой рукой на улицах города.

Усиление программы социальной защиты с целью ослабления финансовой зависимости пожилых родителей от своих детей отражено в проекте Национального плана деятельности по устранению полового дисбаланса среди новорожденных. Данный документ разработан правительством Азербайджана в сотрудничестве с Фондом ООН в области народонаселения. Целью проекта, как сообщает Trend, является устранение в стране факторов, влияющих на формирование полового дисбаланса среди новорожденных. Считается, что одна из причин предпочтения рождения мальчиков- то, что сыновья рассматриваются как будущие кормильцы семьи, и в частности, пожилых родителей. Согласно проекту необходимо укрепить экономическое положение пожилых, а также обеспечить их соответствующим медицинским обслуживанием.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев рассказал # о том, что люди пенсионного и предпенсионного возраста хотят быть финансово независимыми. Молодые же совсем не против, чтобы так и было, ведь в этом случае они смогут больше тратить на свои потребности, которых немало.

Эксперт отметил, что согласно рекомендациям Международной Организации Труда ( МОТ) пенсия должна составлять порядка 60, а то и 80% от средней зарплаты по стране в зависимости от уровня развития государства. Он подчеркнул, что решить проблему можно только увеличив размер зарплат, и соответственно отчислений в пенсионный фонд. Также нужно защитить людей предпенсионного возраста от увольнений, ведь, как говорит Н.Агаев, им трудно найти новую работу. Также, по убеждению эксперта, нужно законодательно запретить работодателям сокращать размер зарплаты пожилым людям. Необходимы и программы самозанятости для пожилых.

Наш собеседник считает, что выйдя на пенсию, люди могли бы подрабатывать в качестве консультантов, занимаясь обучением молодежи. Это было бы хорошо и для пожилых, ведь они получали бы какой-то дополнительный доход и чувствовали бы себя полезными социуму, и для молодых, которые приобретали бы полезные знания.

Что касается усиления медицинского обслуживания, то, по словам Н.Агаева, медицинские услуги должны быть полностью бесплатны и на высоком уровне для детей младше 18 лет, для граждан с первой группой инвалидности и для пенсионеров. Остальные должны за них платить.

«А еще я был бы двумя руками за то, чтобы при выходе на пенсию, человеку отдавали все деньги разом, если он того бы хотел. Сколько накопил за годы работы благодаря отчислениям – столько и получи, и делай со своими средствами, что считаешь нужным. В этом случае не придется бежать в банкомат каждый месяц, жить от пенсии до пенсии, а как человек распорядится полученными деньгами – решать только ему. Может быть он вложит их в какие-то облигации, может быть продал бы все и пошел жить в дом престарелых, платя деньги за комфортное проживание там»–отмечает Н.Агаев.

По его словам, в разных странах люди пенсионного возраста живут по-разному. Европейские пенсионеры могут позволить себе наслаждаться жизнью, путешествовать и ни от кого не зависеть благодаря высоким пенсиям. А вот в Китае, как говорит, эксперт, пенсий в принципе нет, и пожилые и престарелые люди живут на то, что заработали. Как бы это странно для нас ни звучало, но для китайских пенсионеров – один из лучших подарков от детей — это гроб, как рассказал эксперт.

В нашей же стране в разных семьях – разная ситуация, одни пенсионеры хорошо живут, не завися ни от кого, например, занимаясь бизнесом. Других поддерживают дети, третьи вынуждены выживать, как могут. Н.Агаев отметил, что сейчас в Азербайджане пенсионеры все меньше надеются на детей, так как те часто сами мало зарабатывают.

В свою очередь вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов заявил # о том, что почему-то поднимается вопрос финансовой зависимости пенсионеров от детей, но при этом ничего не говорится об обратной ситуации, когда взрослые дети сидят на шее у пожилых родителей. А таких семей, по мнению эксперта, в Азербайджане немало.

«Люди, вышедшие на пенсию, часто где-то подрабатывают. Занимаются сельским хозяйством и продают овощи и фрукты, а их взрослые дети тянут с них и пенсию, и дополнительный заработок. Много разводов в нашей стране как раз из-за того, что молодые люди не могут содержать семью, а рассчитывают на своих мам и пап. Конечно, тут играет роль неправильное воспитание. Возросло количество родителей, которые считают: «Мне в жизни пришлось тяжело, так пусть хоть мой ребенок живет без проблем». Если посмотреть, кто работает на огороде, согнувшись в три погибели, то чаще всего – это не молодежь и не пожилые мужчины, а женщины в возрасте» -сказал он.

Дж.Исмаилов подчеркнул, что, конечно, есть и обратная ситуация, когда дети помогают родителям. По его словам, заботиться о родителях в летах – долг детей.

Снизить финансовую зависимость пенсионеров, как отмечает эксперт, можно только повысив пенсии.

«Как можно прожить менее, чем на 200 манатов в месяц?»–задается вопросом эксперт. И сам же отвечает, что это крайне проблематично, ведь помимо еды есть коммунальные расходы, покупка медикаментов и т.д.

«На мой взгляд, пенсия должна быть не менее 330 манатов в месяц- 60% от средней зарплаты по стране. МОТ уже неоднократно говорил об этом, пенсии хоть и выросли, но не настолько. Нужно освободить пенсионеров от оплаты коммунальных услуг и сделать для них бесплатным проезд транспорта – это не ударит по бюджету страны. Пенсионеры ездят на автобусах нечасто, в районах – может раз в неделю, а метро есть только в столице. Пенсионеры,–говорит Дж.Исмаилов, долгие годы трудившиеся во благо государства, заслуживают нормальной жизни. Среди них немало ветеранов труда»

Говоря о медобеспечении, он отметил, что оно сейчас напоминает неуправляемую лодку. Все говорят об обязательном медстраховании, но как оно себя проявит, пока неизвестно. По его словам, у пенсионеров должно быть гарантированное бесплатное обследование хотя бы дважды в год, а также хотя бы один полноценный курс лечения.

Затронул наш собеседник и тему волонтерства пожилых в связи с началом программы «Серебряный волонтер», нацеленной на обеспечение поддержки активного образа жизни лиц, достигших пенсионного возраста.

«В столице это может быть интересно некоторым пенсионерам. Они почувствуют себя нужными, полезными, будут более активными, а движение, как известно, продлевает жизнь. Пенсионеры могут приходить в детские дома и общаться с детьми, поддерживать больных, делиться опытом с молодежью. Но и тут все упирается в финансы. Доехать до пункта назначения и обратно – это как минимум 60 гяпиков. В конце месяца наберется немалая сумма только на транспортные расходы, а у многих пенсионеров каждая копейка на счету. Вот если бы, как я сказал, транспорт был бы для них абсолютно бесплатным, желающих было бы больше» –считает он.

Но, по словам Дж.Исмаилова, все же было бы лучше платить пенсионерам хотя бы небольшую сумму за то, что они делают. Им нужна материальная поддержка, а они, в свою очередь, будут поддерживать знаниями и душевной теплотой. В цивилизованном обществе особая забота должна уделяться детям и старикам, резюмировал он.