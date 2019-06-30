Договорились освободить

Саммит G20 в Осаке важен встречами на его полях. В российской прессе акцентируют внимание на переговорах президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. По понятным причинам они рассматриваются как один из шагов по выходу России из дипломатической изоляции. Связывают это также с возвращением ее в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

На встрече президентов США и России обсуждались Иран, Сирия, Венесуэла и Украина. При этом, как сказал Путин, тема украинских моряков поднималась как одна из приоритетных. По словам президента России, вопрос украинских моряков будет решен «спокойно в рабочем режиме».

Проблема для России в том, что 25 июня она не выполнила требование Морского суда в Гамбурге и не освободила украинских моряков без всяких условий. Там же началось формирование суда, который должен решать конфликт вокруг моряков по существу.

Несомненно, но вопрос моряков стал гораздо более весомым, чем просто межгосударственный конфликт. Так или иначе, но его приходится решать, и Москва пытается сделать его частью общего пакета для снятия санкций.

Одновременно российские войска на Донбассе максимально обостряют ситуацию на линии размежевания. Они ведут постоянные обстрелы украинских позиций из всех видов оружия, в том числе и запрещенных минскими соглашениями.

Повторяемая московской пропагандой сентенция, что «тамнаснет» опровергается реальными событиями.

Бойцы полка «Азов» несколько дней назад на Светлодарской дуге обезвредили российский комплекс разведки «Зоопарк-1». Комплекс состоит на вооружении российской армии, у украинской таких нет. Есть другие как отечественные, так и импортные, в частности, американские. Как «Зоопарк-1» попал на Донбасс, в Москве даже не пытаются объяснить. Нет там и все. Этот комплекс является контрбатарейным современным радаром, который производится в России и поставляется исключительно оттуда.

После обнаружения «Зоопарк-1» был поднят беспилотник, который подтвердил его работу с окраин ныне оккупированной Горловки. Затем было нанесено огневое поражение комплекса.

В районе Докучаевска проведена успешная операция подразделения украинской армии. По данным разведки, уничтожены три огневых точки российских оккупационных войск. Безвозвратные потери противника составили 10 человек, санитарные (раненные) — 13 человек.

Успехи украинской армии вызвали переполох среди сепаратистов и их кураторов. Небезызвестный бывший «министр обороны ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин в своем аккаунте в социальной сети 28 июня написал: «Информация на счет ночного боя — поступают сведения об очень больших потерях в подразделениях корпусов».

Сепаратисты в Луганске и Донецке сведены в так называемые корпуса.

Еще одним средством давления на Украину и косвенно на Запад стала так называемая проверка боеготовности российской армии. Характерно, что проводилась она вблизи границы с Украиной. Как написал российский военный журналист Александр Сладков в своем Telegram, настоящей целью этого «подъема по тревоге» является агрессия против Грузии и Украины. В качестве аргументов в поддержку своей версии он привел то, что ситуация именно в этих двух странах касается России и в них уже было российское военное вмешательство.

Все эти события образуют тот фон, на котором проходили переговоры в Осаке. Путину пришлось довольно много выслушать от британского премьера Терезы Мэй. В частности, она напомнила своему российскому собеседнику, что у Британии есть неопровержимые доказательства того, что за отравлением Скрипалей стояла Россия. Как сообщил представитель Даунинг стрит, «Она сказала президенту, что нормализация наших двусторонних отношений не произойдет, пока Россия не прекратит безответственную и дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам». Мэй также отдельно обсудила с Путиным вопрос Украины и захваченных украинских моряков.

Как говорят украинские дипломаты, на Западе относительно давно созрела мысль предложить России освободить украинских моряков и задержанные суда в обмен на допуск в ПАСЕ и мониторинговой миссии в Крым.

Именно это стало основной темой переговоров Путина и Трампа. Конечно, с американской стороны было в очередной раз заявлено о недопустимости вмешательства в выборы в США, и в очередной раз Путин заявил о том, что Россия никогда и ни за что. Все повторяется как в случае со Скрипалями, со сбитым самолетом МН-17 и далее по всем событиям. На Донбассе России нет, а ее контрбатарейные комплексы там есть. Такое впечатление, что их каждый желающий может приобрести в ближайшем супермаркете.

Хотя российская пропаганда захлебывается от восторга по поводу встреч Путина с западными лидерами, особенно с Трампом, на самом деле налицо постепенный отход Кремля от позиции жесткого противостояния. В частности, по Украине.

Конечно, сначала будут символические жесты. Вопрос моряков, как сказал Путин, будет решаться «в рабочем порядке». Это означает, что моряков в Москве решили освободить, но выторговать себе какие-то преференции. В своей ноте украинскому Министерству иностранных дел российский МИД предложил передать моряков Украине, но чтобы их потом судили по российским законам.

В Киеве ответили категорическим отказом. По вполне понятным причинам. Как написал украинский министр иностранных дел Павел Климкин, «Россия а) требует признать, что наши моряки могли совершить преступление, б) склоняет нас к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству, в) предлагает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, и одновременно и опосредованно признать оккупацию Крыма». В последнем имеется в виду, что суд над украинскими моряками должен будет пройти в Крыму.

Кстати, украинская нота вызвала неудовольствие президента Владимира Зеленского, так как он не был заранее проинформирован о ее содержании. Тем не менее, все признают, что украинский ответ с юридической точки зрения выглядит безупречным.

Возвращаясь к встрече Путина и Трампа в Осаке отметим, что реальных договоренностей, кроме как по морякам, достигнуто не было. При всем желании Москвы у нее очень мало средств воздействия на Иран в контексте конфликта Тегерана с Вашингтоном и Тель-Авивом.

Уйти из Сирии Москва не может, а без помощи иранских войск там она не сможет удержать режим Асада от падения.

В Венесуэле Россия свернула свое военное присутствие и дальше все зависит от внутреннего развития кризиса. В чем можно без потери лица Москва уже уступила. Дальше красные линии, в частности, по Украине и Грузии, которые Путин в данной обстановке переступить не может.

Вот почему по украинским морякам договорились и на этом все.