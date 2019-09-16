Додон готов поддержать перестановки в правительстве Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон в понедельник заявил, что готов поддержать перестановки в правительстве, если они будут необходимы для повышения эффективности его работы.

«Я недоволен работой некоторых министерств, отсутствием политик (стратегий — ред.) в социально-экономических областях, отменой и приостановкой проектов, которые могли послужить на пользу людям. Если в ближайшие месяцы министры не докажут, что могут предпринять эффективные шаги, то я готов поддержать перестановки в правительстве, чтобы его работа стала эффективней», — заявил Додон, выступая в парламенте.

По словам президента, к нему часто обращаются люди, которые рассказывают о своих ожиданиях. На базе этих обращений были выявлены приоритетные направления: улучшение уровня жизни и своевременная выплата зарплат и пенсий, увеличение количества рабочих мест, стратегический подход к экономическому развитию страны, конкретные результаты в области борьбы с коррупцией, а также качество дорог в стране.