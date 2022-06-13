Бывший президент Молдовы Игорь Додон написал в Telegram, что его супруге Галине направили повестку в прокуратуру страны.

«Прокуроры вручили повестку моей супруге и пригласили в прокуратуру, чтобы предъявить ей обвинение, после того как ее остановили на улице, когда она везла детей на занятие по шахматам (скорее всего, за ней следят нон-стоп). Это беспрецедентный случай в истории Республики Молдова, когда желание отомстить политическому оппоненту толкает Майю Санду, нынешнего президента страны, на то, чтобы атаковать мою супругу, моих детей, маму, близких родственников», — рассказал экс-глава государства.