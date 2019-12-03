Додон еще не знает будет ли вновь баллотироваться в президенты

Президент Молдовы Игорь Додон не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства, но окончательное решение он еще не принял.

«Я не исключаю того, что буду баллотироваться на второй срок», — сказал Додон в эфире местного телеканала TV8.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

Президент отметил, что решение будет принимать вместе со своей командой «и с народом».

Ранее Додон говорил, что президентские выборы должны состояться осенью 2020 года. (РИА Новости)

| 2019-12-03T01:07:19+00:00 3 декабря 2019, 09:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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