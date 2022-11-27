Рон Десантис обошел на выборах 8 ноября 2022 года своего соперника демократа Чарли Криста почти на 20% и не только сохранил за собой пост губернатора Флориды, но и закрепил за собой славу восходящей звезды Республиканской партии.

Политологи ставят высокие оценки Десантису, который рассматривается как потенциальный соперник бывшего президента Дональда Трампа в списке кандидатов в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

«Я предпочитаю видеть на посту президента в 2024 году кого-то разумного и центристского. Я надеялся, что это место займёт администрация Байдена, но пока я разочарован», — написал Маск в Твиттере. «Да», — ответил он там же, когда его спросили, поддержит ли он Десантиса.

«Напоминаю, что я был убеждённым сторонником администрации Обамы-Байдена, и (неохотно) проголосовал за Джо Байдена против Трампа», — сказал новый владелец компании Twitter.