Экс-глава МИД Франции, бывший еврокомиссар и бывший главный переговорщик ЕС по Brexit, 70-летний представитель правоцентристской партии «Республиканцы» Мишель Барнье выдвинет свою кандидатуру в президенты страны на ближайших выборах весной 2022 года. «Да, я принял решение быть кандидатом на президентских выборах в апреле будущего года. Менее чем через 8 месяцев французы будут избирать своего нового президента», — заявил Барнье в Париже в прямом эфире телеканала TF1.

Как отметил политик в интервью TF1, наступило «требовательное и серьезное время». По его словам, «мир, который нас окружает, — это опасный мир». «Мы это видим в этот самый момент в Кабуле», — указал Барнье. «В эти тяжелые времена я принял решение. Я решительно настроен выдвинуть себя в президенты примиренной Франции, который будет уважать французов и заставит уважать Францию. Мы живем в опасном и нестабильном мире. Наша страна ослаблена, необходимо обеспечить альтернативный подход, чтобы примирить людей, сплотить их и начать согласованные действия», — подчеркнул французский политик.

В декабре 2020 года Барнье уже официально объявил о намерении вернуться во французскую политику, но до сих пор не подкрепил свои слова конкретными действиями. Для того чтобы возглавить партию экс-президентов Франции Жака Ширака и Николя Саркози — ранее известную как «Союз за президентское большинство», затем как «Союз за народное движение», а теперь переименованную в «Республиканцы» — в качестве главного кандидата на выборах весной 2022 года, Барнье сначала должен будет победить на первичных выборах кандидата от правоцентристов. (DW)