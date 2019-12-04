Disney и Fox готовят новый фильм о «Планете обезьян»

Киностудии Walt Disney Studios и 20th Century Fox выпустят новый фильм о «Планете обезьян», сообщает THR.

Источник рассказал изданию, что режиссером выбрали Уэса Болла, который снял фантастическую трилогию «Бегущий в лабиринте».

Пока неизвестно, будет ли картина сиквелом предыдущих фильмов, снятых Мэттом Ривзом, или станет самостоятельной историей.

Дату выхода тоже пока не объявили.

Первый фильм «Планета обезьян» вышел в 1968 году и был основан на одноименном романе французского писателя Пьера Буля. Главную роль тогда исполнил Чарлтон Хестон.

Он сыграл космонавта, который приземляется на неизвестную планету и обнаруживает развитую цивилизацию обезьян, напоминающую первобытное общество людей.