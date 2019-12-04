Disney и Fox готовят новый фильм о «Планете обезьян»

Киностудии Walt Disney Studios и 20th Century Fox выпустят новый фильм о «Планете обезьян», сообщает THR.
Источник рассказал изданию, что режиссером выбрали Уэса Болла, который снял фантастическую трилогию «Бегущий в лабиринте».
Пока неизвестно, будет ли картина сиквелом предыдущих фильмов, снятых Мэттом Ривзом, или станет самостоятельной историей.
Первый фильм «Планета обезьян» вышел в 1968 году и был основан на одноименном романе французского писателя Пьера Буля. Главную роль тогда исполнил Чарлтон Хестон.
Он сыграл космонавта, который приземляется на неизвестную планету и обнаруживает развитую цивилизацию обезьян, напоминающую первобытное общество людей.
Картина имела большой успех, поэтому по ее мотивам снимали ремейки, телевизионные шоу, мультсериалы и создавали видеоигры.(РИА Новости)
| 2019-12-04T15:51:41+00:00 4 декабря 2019, 20:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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