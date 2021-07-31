Компания Walt Disney потребовала, чтобы все ее наемные и не состоящие в профсоюзе сотрудники, работающие в США, прошли полную вакцинацию от коронавируса к концу сентября. Сотрудники, которые все еще работают из дома, должны будут предоставить подтверждение вакцинации перед возвращением на любые объекты Disney, включая тематические парки и офисы. Среди других американских компаний, которые ввели новую политику вакцинации, также Google, Facebook и Walmart.
Ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) изменили курс и рекомендовали полностью вакцинированным людям снова начать носить маски в помещениях в местах с высокими показателями передачи коронавируса. В числе «горячих точек» Калифорния и Флорида, где расположены парки Disney. CDC предупредила в четверг, что «дельта»-штамм, распространяющийся по стране, так же заразен, как ветряная оспа. Он также имеет более длительное окно передачи, чем исходный штамм COVID-19, и может ухудшить состояние пожилых людей, даже если они были полностью вакцинированы (rg.ru).