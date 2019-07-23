Дилеммы Зеленского

Парламентские выборы в Украине закончились со вполне предсказуемым результатом. При этом социологическая наука страны в очередной раз доказала, что вышла на европейский уровень. Данные социологов сошлись с арифметическими показателями партий и движений с точностью до 1%.

Сенсационным является не выигрыш партии президента Зеленского «Слуга народа», а тот факт, что впервые в современной украинской истории она получила абсолютное большинство в Верховной раде. Это настолько необычно, что в конституции и регламенте парламента больше говорится о коалиции, способах ее формирования и сроках. Возможность монобольшинства предполагается, но специально не прописывается. Факт сам по себе примечательный.

По закону Центральная избирательная комиссия должна опубликовать окончательные результаты выборов не позднее 15 дней после дня голосования.

После этого отводится месяц на формирование парламента, регистрацию новых депутатов и решение других организационных вопросов. Не позднее окончания этого месяца парламент должен собраться на свое первое заседание. После этого отводится месяц на формирование коалиции, нового кабинета министров и органов исполнительной власти.

Если следовать такому графику, то реально правительство и парламент полноценно начнут работать в конце сентября, а это слишком поздно и страна не может себе этого позволить. Не случайно кандидат на пост спикера Дмитрий Разумков предложил не тянуть резину и провести первое заседание Верховной рады в День независимости 24 августа.

Первый и самый острый вопрос — бюджетный процесс. По закону проект бюджета должен быть представлен в парламент не позднее 1 октября. И это первое и серьезное испытание для нового состава парламента, так как по украинской традиции принятие бюджета очень сложный процесс согласования различных интересов и он всегда затягивался до последней декады декабря.

Однако бюджетные и сопряженные с ними баталии только тактические проблемы. Налицо сложности системные. Они ставят перед сегодняшними победителями несколько дилемм.

Первая. Обладание абсолютным большинством позволяет президенту Владимиру Зеленскому и его команде самостоятельно формировать правительство и органы исполнительной власти. С точки зрения непосредственного управления это дает определенные преимущества, в частности, в скорости принятия решений и реализации их исполнения.

Здесь велик риск предпринимать непродуманные и простые действия популистского характера. Из такого обычно ничего хорошего не получается и быстро наступает разочарование только что избранной властью.

Монополия в законодательной и исполнительной ветви власти будет означать, что партия «Слуга народа» и президент Зеленский будут нести полную ответственность за успехи и провалы. И помнить, что поражение всегда сирота.

Пока выходит, что предполагается не вступать в коалицию ни с кем, а договариваться только о поддержке в парламенте. При такой конфигурации возникает следующая дилемма.

Вторая. Целый ряд необходимых реформ могут быть проведены только с серьезным изменением конституции или принятием новой. Для этого Зеленскому необходимо конституционное большинство в парламенте в 300 голосов. Определенный резерв есть за счет мажоритарных депутатов самовыдвиженцев, их 58. Привлечение их будет довольно сложным и потребует каких-то компромиссов.

Без изменения конституции невозможно провести окончательную децентрализацию и установление новых форматов взаимоотношений центра и регионов. С этой проблемой связана очередная дилемма.

Третья. На брифинге вечером 21 июля после публикации данных экзит-полов Зеленский обозначил начало подготовки к местным выборам. Они должны состояться осенью 2020 года.

Буквально на следующий день мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов обратился к президенту с предложением провести досрочные местные выборы.

Есть большой соблазн на волне электоральной популярности закрепить успех в парламенте получением большинства в важнейших городах. Таких как Днепр, Харьков, Запорожье, Одесса, Львов и, конечно, Киев. В этих и ряде городов областного подчинения как Кривой Рог, Мариуполь, Каменское (бывший Днепродзержинск) и т.д. проживает основная масса избирателей, и избранные в них местные власти будут определять уровень взаимоотношений центра и регионов.

Местные элиты довольно цепко держатся за власть и не всегда идут в ногу с Киевом. Провести выборы по старой системе значит, на ближайший период закрепить старые и часто враждебные местные элиты и тем самым ввязаться в борьбу с ними на этапе проведения реформ.

С другой стороны, часть региональных элит будет настаивать на проведении досрочных выборов, пока у них есть возможность определенных манипуляций в своих городах и регионах. Это довольно сложная проблема, о которую неоднократно спотыкались украинские реформаторы. Сопротивление региональных элит довольно сильное и его преодоление потребует довольно значительных усилий и ресурсов.

Можно предположить, что с местными выборами спешить не будут, но здесь возможны варианты.

Четвертая. Кадровая. Зеленский уже сказал, что кандидат на должность премьер-министра должен быть гуру в экономике и ранее не участвовать в политике. Другими словами, подыскивается технократ без президентских амбиций. В прессе циркулирует некий short list кандидатур, но он оставляет впечатление политических спекуляций. На самом деле премьер-министр будет олицетворять степень готовности новой власти к реформированию страны и здесь Зеленский просто не имеет права на ошибку.

Страна остро нуждается в глубоких экономических реформах и совершенно другом правовом поле. Это задача президента и нового кабинета министров. От того как быстро и целенаправленно это будет осуществляться очень многое зависит в самом ближайшем будущем.

Пятая. Внешнеполитическая. В целом курс определен — это западное направление. Дилемма состоит в выстраивании хоть каких-то отношений с Россией или вообще отказаться от этого до времен, когда в Москве сменится власть и в Кремль придут другие персоналии.

На российском телевидении уже начали крушить Зеленского. Период, когда его называли молодым и неопытным прошел. Теперь он продолжатель политики своего предшественника Петра Порошенко, пленник националистов и неофашистов и ничего хорошего для России из этого ждать не приходится.

Другими словами, в Москве снова занимают по отношению Украины жесткую позицию, так как их надежды на успех пророссийского блока «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) не оправдались. Блок хоть и занял второе место, но смещен на маргинальные позиции в парламенте, а один из лидеров кум Владимира Путина Виктор Медведчук окончательно лишен влияния в украинских коридорах власти. Эфемерными даже стали надежды, что он займет пост вице-спикера Верховной рады.

В Москве никак не могут смириться с мыслью, что в нынешней Украине тесные связи с Россией токсичны и скорее идут во вред тому или иному политику. Разговоры об отличном от всей страны юго-востоке в очередной раз не подтверждаются результатами выборов. Даже в подконтрольной Украине Донецкой и Луганской областях, где ОПЗЖ вышел на первое место, партия «Слуга народа» набрала достаточно много голосов. К тому же зубры местной элиты, которые всегда выигрывали в мажоритарных округах, на этот раз пролетели мимо со свистом и улюлюканьем.

Украина не делится в политическом смысле на пророссийскую и проукраинскую, о чем все время говорят в Москве. Эти времена прошли безвозвратно. Однако, в Белокаменной предпочитают верить мифам, которые сами и создают.