Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленско должна пройти в нейтральной стране, сообщает Газета.Ру.

«Такие переговоры в сложных условиях, они должны, по моему мнению, вестись в третьих странах, в тех странах, где есть доверие с одной и другой стороны, в той стране, которая занимает нейтральную позицию», — сказал Подоляк.

Он добавил, что встреча могла бы пройти в Ватикане, в отличие от Израиля, где недавно обострились отношения с Палестиной и велись боевые действия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев консультируются по возможности встречи глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, тема общения между двумя сторонами пока тупиковая, так как Украина хочет обсуждать Крым. Песков считает, что Путин согласится говорить о Крыме только в плане развития приграничного сотрудничества.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча Зеленского и Путина пройдет при условии, что на ней будут обсуждаться ключевые для Киева вопросы, в том числе Крым.