«Девочка моя»: EMIN рассказал все о новом альбоме

Сегодня 11 декабря 2019 года, в день большого сольного концерта EMIN ‘а в Крокус Сити Холле, выходит его новый русскоязычный альбом «Девочка моя». Об этом # сообщили в пресс-службе артиста. Альбом действительно можно охарактеризовать как НОВЫЙ, где собраны свежие и непривычные слушателю и аудитории артиста треки.

Первым экспериментальным шагом к созданию альбома стала песня «Нежная». Весной этого года EMIN выпускает ритмичную и танцевальную композицию, снимает клип в солнечной Доминикане с любимым режиссером Энрике Иглесиаса, и сразу же песня и клип начинают ротироваться на ведущих радиостанциях и телеканалах страны.

Затем выходят лиричные песни «Кружимся» и «Девочка моя», которые также задают определенное настроение альбому. И мы продолжаем гадать: неужели все песни из альбома будут в таком стиле? Поклонники заинтригованы. Именно «Девочка моя» стала заглавной композицией – лирическая баллада, но в совершенно иной стилистике и аранжировке. НОВОЕ исполнение для EMIN’а. А все настроение альбома – приятная грусть…

«Мне хотелось сделать этот альбом отличным от уже сложившейся классической музыки Эмина. Поискать и поэкспериментировать над свежим звучанием. Альбом, как мне кажется, заслуживает внимания моих единомышленников и приятно удивит нашу аудиторию», — прокомментировал сам артист.

Из «новой стилистики» здесь также собраны такие треки, как «100 лет», которую написали молодые и топовые артисты лейбла Zhara Music — Jony и Elman, а также «Непобедимы», написанный группой авторов, создавших «Нежную» и «Девочку мою» – Александр Жвакин, Владимир Чиняев, Александр Лев Коновалов. «Ялтинский вечер» — уже более привычная композиция творчеству EMIN’а, которую написал автор песни «Испания. Лето» Александр Бадажков. Именно она является неким мостиком, связующим экспериментальные треки с уже привычными песнями артиста. Конечно, нельзя пройти мимо сольной песни «Первый снег», написанной Максимом Фадеевым. Новогоднее и праздничное настроение обеспечено.

Особое место в альбоме занимает песня «Афина», которую EMIN посвятил своей годовалой дочке.

Вместе с Брендоном Стоуном были написаны слова и музыка. Это получилось трогательное признание в любви отца к своей дочери, которое стало завершающей и эмоциональной точкой всего альбома.

Кроме сольных песен в альбом вошло несколько дуэтных композиций: «У края пропасти» — успешный дуэт с Алексеем Чумаковым, представленный на фестивале «ЖАРА» 2019 года, а также из уже известных – «Парами» с Bahh Tee. Еще одна интересная коллаборация с Александром Шоуа, который сыграл в песне на фортепьяно, а помимо всего и написал этот трек — «Твоя свобода – это плен».

Напомним, что 20 декабря состоится концерт Эмина Агаларова во Дворце Гейдара Алиева. Певец готовит для своей любимой публики сюрпризы, и признается, что каждый концерт в родном Баку для него является особенным событием.