Суперзвезда азербайджанской эстрады Айгюн Кязимова представила сегодня новый русскоязычный альбом «Я в Нирване».

Релиз народной артистки включает в себя шесть треков и вышел под патронажем SS-production на лейбле BEAT Music.

Новый альбом приятно удивит тех поклонников певицы, которые любят ее старые хиты на русском языке: «Я и ты», «Карие глаза», «Девушка восточная», — треки, которые занимают особое место в творчестве Айгюн Кязимовой, поэтому неудивительно, что певица решила вновь запеть на русском.

И главное — альбом «Я в Нирване» — первый в Азербайджане, звучащий в инновационном звуковом формате Dolby Atmos.

Как сообщил # продюсер BEAT Music Рустам Рзаев, пластинка имеет абсолютно новое звучание, принципиально отличное от всего того, что выпускалось в Азербайджане ранее.

Рассказывая об альбоме, Айгюн Кязимова призналась, что давно мечтала выпустить именно такой сборник:

«Мечта о русскоязычном альбоме родилась у меня двадцать лет назад», — рассказывает певица, отмечая, что для нее это особенный альбом, невероятный:

«Он выпущен только на русском языке. Это первый в Азербайджане альбом с настоящим звуком — звуком Dolby Atmos. И это невероятно!», — сказала народная артистка.

Над альбомом работала интернациональная команда — вместе с азербайджанскими музыкантами были привлечены российские и грузинские авторы, некоторые треки записывались и аранжировались за границей. Работали настоящие профессионалы своего дела — к примеру, Алишер известен успешным сотрудничеством с самой Аллой Пугачевой.

В альбом вошли как новые композиции — «Нирвана», «Одержима», «Тарантино», так и ранее выпущенные синглы — коллаборации с EMINом («Азербайджан») и Филиппом Киркоровым («Джан Азербайджаным!»), а также русская версия знаменитого хита «SUS» — «Пусть».

Бонусом к новому альбому в ближайшие дни состоится премьера клипа Айгюн Кязимовой на его заглавную песню.