Главный тренер «Барселоны» Хави официально представлен в новой роли.

41-летний каталонец появился на газоне стадиона «Камп Ноу» перед болельщиками в сопровождении президента каталонцев Жоана Лапорты.

Фанаты скандировали имя Хави, а он сказал: «Я действительно благодарен клубу, всем фанатам – это невероятно. Могу сказать одну вещь: мы лучший клуб в мире, и мы будем работать, чтобы выиграть множество трофеев».

«Я пришел сюда подготовленным. Моя ДНК осталась прежней. Нам нужно брать на себя ответственность, владеть мячом, создавать моменты и играть интенсивно. Наша миссия – спасти все то, что было утеряно.

Для начала нам нужны новые правила. Они будут строгими. Это не вопрос жесткости, а вопрос наличия норм. Когда у нас в раздевалке существовали нормы, все шло хорошо. Когда этого не было, начинались проблемы. Так что порядок необходим. Нужно быть профессионалами.

Ожидания и требования будут высочайшими. Мы не будем придумывать оправдания и принимать их», – сказал Хави.

Затем тренер и Лапота подписали контракт и спели с болельщиками. (sports.ru)