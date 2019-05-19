Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в России

Десять пассажиров автобуса получили травмы легкой и средней степени тяжести в результате технической неисправности транспортного средства в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, передает ТАСС.

«По предварительной информации, около 19:50 мск в Калининском районе Санкт-Петербурга на пересечении проспекта Науки с улицей Бутлерова, вследствие технической неисправности автобуса «Нефаз» произошло падение пассажиров. Пострадало 10 человек — травмы легкой и средней степени тяжести», — отмечается в сообщении.

Рейсовый автобус следовал по маршруту №178. В момент аварии в нем находились 15 человек.

По факту происшествия проводится проверка.

| 2019-05-19T02:58:46+00:00 19 мая 2019, 09:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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