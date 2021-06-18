Двадцать семь человек погибли и 13 пострадали в результате ДТП на юге Перу, они были работниками добывающей компании Hochschild Mining, передает РИА Новости.

«Hochschild Mining PLC сообщает, что сегодня утром произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, который вез рабочих с месторождения «Пальянкатеа» в город Арекипа на юге Перу. С глубоким сожалением сообщается о 27 погибших и 13 раненых», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.

В настоящее время ведется расследование.

Hochschild Mining — крупная компания по добыче и производству золота и серебра, зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже. У нее есть проекты в Северной и Южной Америке.