Чью сторону заняла Фемида?

Известный юрист наказан за публикации в facebook.

В отношении известного азербайджанского юриста и общественного деятеля Аслана Исмайлова вынесен обвинительный приговор. Он осужден к 1,5 годам исправительных работ и денежному штрафу 1500 манатов по иску, поданному в порядке частного уголовного обвинения о клевете. Поводом для наказания авторитетного правоведа, человека с активной гражданской позицией стали его высказывания в социальной сети Facebook.

Аслан Исмайлов известен непримиримостью к коррупции, чиновничьему произволу, нарушению прав человека. Он никогда не проходит равнодушно мимо беззакония, привлекает к ним внимание общества. Возможно, в порыве протеста против несправедливости он бывает эмоционален. Однако это искренняя позиция борца за создание в Азербайджане нормального общества равных возможностей, где нет места протекции и вседозволенности.

В демократических государствах суды рассматривая диффамационные иски исходят, прежде всего, из общественных интересов, на страже которых как раз и выступал Аслан Исмайлов. Однако он же за последний месяц дважды подвергается наказанию по диффамационным искам.

Месяц назад Исмайлов был оштрафован решением суда на 1500 манатов по иску скандально известного главы партии «Современный Мусават» Хафиза Гаджиева.

Надо же, сам Гаджиев многократно выступавший с экстравагантными заявлениями, мягко говоря, выходящими за грани этики в адрес оппозиционных политиков и некоторых чиновников, стал инициатором наказания известного юриста за диффамацию.

А 31 июля судья Сабаильского районного суда Азер Тагиев вынес решение по иску предпринимателя, учредителя ООО «Хамса» и одноименного дворца торжеств Мурвата Гасанова.

Поводом для подачи иска послужили обнародование Исмайловым фактов о конфликте между предпринимателем и турецким бизнесменом, интересы которого представлял юрист.

Кстати, М.Гасанов прославился тем, что несколько лет назад дал показания против известного журналиста, главного редактора газеты «Хурал» Аваза Зейналлы и эти показания послужили основаниям для осуждения журналиста к длительному сроку лишения свободы. Однако в ходе открытого судебного разбирательства выявилось сфабрикованность уголовного дела, и впоследствии журналист был досрочно освобожден.

Очевидно, что дело против него было сфабриковано по политическому заказу высокопоставленных представителей администрации президента, которых критиковал Зейналлы.

Тот же самый почерк просматривается и в последних уголовных делах против Исмайлова. Впрочем, сам Исмайлов не стал скрывать заказчиков его дела, заявив, что за иском и судебным решением стоит помощник президента Азербайджана Али Гасанов.

Конечно, в демократическом правовом государстве неприкасаемых не должно быть и все равны перед законом. Однако судебные разбирательства должны проводиться в рамках закона и права.

Задача судов объективно оценивать доводы всех сторон. В случаях же с Асланом Исмайловым надо начать с того, что согласно прецедентным решениям Европейского суда по правам человека, под юрисдикцией которого находится Азербайджан и рекомендациям Комитета министров Совета Европы и ПАСЕ, диффамационные иски не должны рассматриваться в контексте уголовного права. Диффамационные разбирательства – предмет гражданского права. То есть суд вообще не должен был принимать против Исмайлова иски в порядке частного уголовного обвинения о клевете.

Во-вторых разбирательства должны были проводиться с учетом общественной значимости публикаций Исмайлова и они должны были быть всесторонне исследованы.

Если юрист говорит о фактах мошенничества, то, наверное, стоило направить запросы в правоохранительные органы и прежде проверить утверждения юриста. Однако, похоже, фемида в очередной раз стала исполнительницей воли каких-то могущественных политических групп, поправ закон.

Это очень плохо влияет на общество, молодежь. Это очень плохой посыл. Если так легко расправляются с высокопрофессиональным юристом и общественным деятелем, человеком, первым разоблачившим ложь официальной версии Советской правоохранительной системы о Сумгаитских событиях 1988 года, то что же можно сделать с рядовым гражданином. У многих, в особенности талантливой активной молодежи после таких случаев возникают сомнения о собственных перспективах на родине , и они склоняются к выезду из страны…

Вообще несправедливые решения судов подрывают доверие граждан к государству, и это очень опасно для будущего страны, поскольку число талантливых людей покидающих страну может увеличиться.

Аслан Исмайлов заявил, что обжалует решения судов против него. Остается надеяться, что апелляционные инстанции не повторят ошибок Сабаильского суда, восстановят права юриста, который многое и самоотверженно сделал для восстановления прав других.

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