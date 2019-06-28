Что такое частные пляжи?

Накануне Департамент торговли и услуг Исполнительной власти города Баку довел до сведения гостей и жителей города, что вход на территорию пляжей и прибрежные зоны бесплатный.

Об этом давно известно. Пляжная территория не может быть частной собственностью и приватизировать ее нельзя. Правда, отдельные участки побережья сдаются во временную аренду и делают это местные исполнительные власти, причем, цены на аренду зависят от среднестатистических цен на землю в каждом отдельном районе. Арендаторы имеют право требовать плату за собственные услуги, но доступ на пляжи по местному законодательству свободен — никто не имеет права запрещать посещение моря или же требовать за это плату.

Столичная исполнительная власть даже подписала распоряжение, которое датируется 2011 годом и запрещает брать деньги за вход на пляжи. «Однако наблюдения показывают, что все еще существуют не следующие этим требованиям субъекты предпринимательства», — сообщили в департаменте услуг столичной ИВ. Здесь стандартно заявили, что жалобы граждан принимают на горячей линии: (012) 566-83-71.

Ведомство сообщило, что сотрудники департамента уже устранили шлагбаумы и таблички с расценками на пляже Шихово, предупредив бизнесменов, что вход на территорию пляжей бесплатный, а граждане платят только за их услуги. И тут же добавили, что эти правила не распространяются на частные пляжи. Именно эта приписка к привычному ежелетнему выступлению профильного департамента вызвало ажиотаж в обществе и социальных сетях. Граждане интересуются, о каких-таких частных пляжах идет речь и может ли территория пляжа считаться частной собственностью?

Заведующий кафедрой туристического бизнеса Азербайджанского университета туризма и менеджмента Бахадыр Билалов затруднился ответить на вопрос — что именно подразумевает департамент под «частными пляжами». Он отметил, что если раньше строительство разрешалось на расстоянии 80-130 метров от побережья, в результате законодательных изменений десятилетней давности строительные работы разрешены в 20-50 метрах от моря.

По итогам законодательных правок десятилетней давности, начиная с 25-ти метров, участок берега может являться частной собственностью — здесь можно строить частные отели и зоны отдыха, вход и услуги платные. Что же касается оставшейся кромки берега моря до установленного лимита в 25 метров, пляжи здесь могут быть арендованы, но никак не могут являться частной собственностью. Арендаторы имеют право продавать свои услуги, зонтики, воду, еду в прибрежных объектах общепита, но требовать деньги за вход на пляж с отдыхающих они не имеют права», — сказал собеседник, отметив, что столичная исполнительная власть подписала распоряжение, которое датируется 2011 годом и запрещает брать деньги за вход на пляжи. А значит, и контролировать исполнение собственной инициативы должна мэрия.

Проще говоря, территория пляжа в 25 метров от моря является общедоступной, не может быть куплена, приватизирована, застроена и свободна для посещения.

«Никто не может запретить гражданам приходить на пляж. Это нонсенс. Такого нет нигде в мире. Скажем, в Болгарии и Турции пятизвездочные отели, расположенные прямо на берегу моря, почти у кромки воды, не имеют права запретить кому-то купаться на этой территории или требовать за это деньги. Понятно, что если человек воспользуется частной собственностью отеля — шезлонгом или зонтиком, за это придется заплатить, но море общее и оно бесплатно. Такой порядок существует во всем цивилизованном мире. Если участок моря сдали в аренду предпринимателю, услуги его платные — он вправе требовать плату за пользование беседками, едой, напитками, но посещение моря бесплатно и свободно для всех».

По мнению эксперта, ограничение свободного посещения пляжей является препятствием не только для местных жителей, но и мешает развитию туризма. В свою очередь завкафедрой гостиничного и ресторанного бизнеса Азербайджанского университета туризма и менеджмента профессор Новруз Гулиев прокомментировал заявление департамента исполнительной власти о частных пляжах. С его слов, речь идет о территории отелей, которая отсчитывается с 25-ти метров от берега моря.