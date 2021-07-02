Проблема захвата побережья становится актуальной с наступлением каждого пляжного сезона. Ведь не секрет, что пляжи Абшерона захватили в свои бетонные узы владельцы многочисленных вилл, отелей и центров отдыха, оставшуюся кромку моря арендует бизнес и лишь считанные метры пляжей доступны для свободного отдыха.

Раньше почти ежегодно к сезону отпусков бакинская исполнительная власть обещала приструнить арендаторов, установивших плату за выход к морю и признавала, что доступ к пляжам по закону свободен. Такие заявления обычно повисали в воздухе или ограничивались внушением отдельным дельцам. Департамент торговли и услуг Исполнительной власти города Баку неоднократно доводил до сведения гостей и жителей города, что вход на территорию пляжей и в прибрежные зоны бесплатный — в этой связи прошлые годы даже работала «горячая линия», куда граждан просили звонить при возникновении подобных проблем.

Однако в этом году столичные власти даже на словах не вспомнили, что пляжи страны – для граждан. Зато завсектором регионального развития туризма Государственного агентства по туризму Эльгюн Джавадов сообщил, что государство инвестирует в общественные пляжи.

Понятие «общественные пляжи» появилось у нас относительно недавно. Помнится, как на пике негодования, что море недоступно для граждан, летом позапрошлого года это выражение впервые прозвучало от руководства пресс-службы бакинской ИВ. Здесь сообщили о стартовавших работах по созданию «общественных пляжей», не объяснив, что это значит. Ведь по закону все пляжи в нашей стране свободны для посещения людьми. Из этого определения следовало, что помимо общественных пляжей надлежит быть и «необщественным», т.е. частным.

Примечательно, что в том же году, предупреждая предпринимателей, что вход на территорию пляжей бесплатный, а с граждан можно брать деньги только за услуги, в департаменте ИВ отмечали, что эти правила не распространяются на частные пляжи. И вот последняя приписка вызывала вопрос: а что такое «частные пляжи» и может ли прибрежная территория быть чьей-то собственностью?

Что именно подразумевал департамент под «частными пляжами», специалисты сказать затрудняются, но отмечают следующее: если раньше строительство разрешалось на расстоянии 80-130 метров от побережья, в результате законодательных изменений десятилетней давности строительные работы разрешены в 20-50 метрах от моря. То есть с этого расстояния от берега земельный участок может являться частной собственностью. Что же касается берега моря до установленного лимита пляжи могут быть арендованы, но никак не могут являться частной собственностью. Арендаторы имеют право продавать свои услуги, зонтики, воду, еду в прибрежных объектах общепита, но требовать деньги за вход на пляж с отдыхающих они не имеют права.

Известно также, что столичная мэрия подписала распоряжение, которое датируется 2011 годом и запрещает брать деньги за вход на пляжи. А значит, и контролировать исполнение собственной инициативы должна соответствующая структура. Словом, никто не может запретить гражданам приходить на пляж – «частный» либо «общественный», поскольку такое нонсенс. Ведь если приглядеться к зарубежному опыту, подобного нет нигде. Скажем, в Болгарии и Турции даже пятизвездочные отели, расположенные прямо на берегу моря, не имеют права запретить кому-то купаться на этой территории или требовать за это деньги. Ведь море-то общее, а потому бесплатное. Такой порядок существует во всем цивилизованном мире. По мнению экспертов, ограничение свободного посещения пляжей является препятствием не только для местных жителей, но и мешает развитию туризма. А если устранить эту проблему, то поток туристов в нашу страну в разы увеличится.

Интересно, что в апреле 2014 года парламент Азербайджана пересмотрел закон об особо охраняемых природных территориях и объектах и внес поправки. И вот по этим изменениям санитарно-защитные зоны будут иметь ширину до 3000 метров от внешней границы земельных и водных особо охраняемых природных территорий и объектов и окружать их. Эта законодательная инициатива привела к многочисленным вопросам депутатского корпуса: как быть с правами владельцев огромного количества прибрежных объектов? Немногим ранее законодатели сократили расстояние частных объектов от моря со 130 до 30-ти метров. Словом, отдохнуть на море сегодня стало проблемой — мешают многочисленные частные пляжи, которые дошли до того, что требуют денег за то, чтобы просто пройти и погреться на летнем солнышке. К тому же побережье Каспия рискует превратиться в сплошные заборы частных владений, которые буквально уходят в море.