Начало летних каникул ежегодно ставит перед родителями учащихся вопрос организации летнего досуга своих детей. Многие взрослые работают и не могут проводить со своими детьми все время. У тех же, кто не работают, нет средств на то, чтобы сделать лето своих чад культурно насыщенным и интересным. Потому все больше детей с наступлением каникул сидят дома или бесцельно гуляют по двору.

В соцсетях в последнее время один из часто встречаемых вопросов: «Где у нас есть летние лагеря, и кто и куда отправит этим летом отдыхать своих чад». Таких лагерей немало, но все они платные. Цены разные, самые дешевые –100 манатов в неделю на одного ребенка. В некоторых цена достигает – 200 манатов в неделю (800 манатов в месяц). Большинство этих лагерей и летних школ находятся в Баку и в поселках Абшерона. Работают они по графику с 8 утра до 6 часов вечера. Программу они обещают насыщенную, но многие семьи не могут позволить себе такие траты, особенно если в семье несколько детей.

Раньше проблема летнего отдыха несовершеннолетних во многом решалась благодаря пионерским лагерям. Путевки туда стоили символическую сумму, а большую часть стоимости, как правило, оплачивали профсоюзы.

В пионерлагерях дети не только отдыхали, но и занимались физической активностью, посещали экскурсии, в общем, их досуг был увлекательным. Впечатлений хватало на весь год, и сейчас многие, уже пожилые люди, с ностальгией вспоминают те дни.

Заместитель председателя Общественного совета при министерстве образования Надир Исрафилов рассказал в беседе с #, что когда он учился в начальных классах, его, как отличника, отправили в Артек – пионерский лагерь международного значения. Отдохнуть в этом лагере было мечтой каждого советского школьника, и это стимулировало детей лучше учиться.

Наш собеседник подчеркивает важность таких учреждений в организации летнего детского досуга.

Работая учителем в одной из школ Хачмазского района, Исрафилов был выдвинут на должность начальника пионерского лагеря в Набрани. Лагерь находился на балансе совхоза «Путь Ильича». В нем было 25 штатных единиц, включая музыкантов. Пионервожатых насчитывалось 5 человек. Смен было три, и длились они по 24 дня. Пионерлагеря в советское время были во многих частях страны, в том числе на Абшероне возле моря – в Мардакяне, Шувеляне и др.

«Пионерлагеря с распадом СССР аннулировали. Были люди, которые выступали против советской системы образования. Но это была выдающаяся образовательная система. Слово «пионер» некоторым напоминало о советском прошлом и вызывало отторжение. Но «пионер» –слово международное. Можно было назвать лагеря по-другому, но не уничтожать их. В той же Набрани все сейчас застроено частными центрами отдыха. Такая ситуация не только там, но и повсеместно. Есть частные летние лагеря, но не государственные», – подчеркнул эксперт.

О необходимости возродить доступные для всех семей летние лагеря в последние годы много говорят, но пока изменений нет. Этот вопрос, как считает Исрафилов, надо чаще поднимать, в том числе в СМИ, ведь недаром их называют четвертой властью.

«Государство много средств выделяет на развитие образования, но нельзя забывать и о досуге. Сейчас большинство детей не имеют возможности полноценно отдохнуть летом. Это влияет на качество образования и на здоровье учащихся. В отличие от школьников для студентов есть летние лагеря, где проводятся разные мероприятия, совмещается учеба и отдых.

В некоторых странах государство бесплатно выделяет частным лицам земельные участки, где они строят инфраструктуру для детского отдыха, и плата за такой отдых весьма демократичная. Таким образом государство может заинтересовать инвесторов. Надо развивать и меценатство», – говорит он.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов уверен, что в СССР было много того, что необходимо было сохранить, но это не было сделано. В частности, пионерские лагеря.

«А все из-за того, что решения принимались недальновидными людьми. В итоге, многие пионерлагеря были проданы. Сейчас ничего подобного на бесплатной основе больше нет. Есть платные, дорогие лагеря. И как результат, ситуация с досугом школьников плачевная.

Раньше можно было получить путевку, в том числе через профсоюзы. Сейчас в подчинении Конфедерации профсоюзов осталось немного турбаз, такие как «Хазар», «Шахдаг», «Шафа. Мы даем путевки членам профсоюза, в том числе семьям с детьми, и, конечно, такой отдых тоже идет детям на пользу. Но пребывание в пионерлагерях, было для них особенно увлекательным, так как там все было сделано именно для детей, с учетом их интересов. Ими занимались пионервожатые», – говорит Исмаилов.

Необходимость в детских летних лагерях, как подчеркивает эксперт, огромная, это и образование, и спорт, и досуг.

Во время Карабахской войны немало лагерей и санаториев оказались заселены вынужденными переселенцами. Сейчас, как говорит Исмаилов, их там уже нет, но, то, что еще не продано, надо восстанавливать с нуля.

«В ведомстве профсоюзов был санаторий «Гызыл гум» в Пиршаги, который был прекрасным местом отдыха для семей с детьми. Сейчас там даже нормального песка не осталось. Все надо строить заново», – отметил он.

По его словам, нужно возрождать летние лагеря детского отдыха, и принимать туда не всех подряд, а после собеседования, чтобы там царила доброжелательная атмосфера.

Исмаилов также напомнил, что в столичных дворах нет даже нормальной инфраструктуры для детского досуга. Детям остается лишь гонять по асфальту мяч. Во дворах некоторых новостроек есть горки, качели, но они для маленьких детей. По его словам, одним из центров досуга школьников в городе раньше были дома пионеров, которые находились в каждом районе.

«Там организовывали творческие кружки под руководством специалистов. Сейчас ничего такого нет, но надо построить в каждом городе государственные бесплатные детские творческие центры, которые бы относились к Минобразования. Мы, – говорит вице-президент профсоюза, – забыли про досуг школьников, и это надо срочно исправлять».