Что происходит в Грузии и как это отразится на Азербайджане?

Грузия является одним из стратегически важных стран в регионе Южного Кавказа. Для Азербайджана эта страна важна вдвойне, так как именно она является ключевой экономической «артерией» нашей страны.

Пересказывать то, какие важные проекты Азербайджан связывают с этой страной лишний раз не стоит. На эту тему много раз писалось, говорилось и обсуждалось. Поэтому внутриполитическая ситуация в этой стране, ее стабильность, риски, экономическая стабильность, внешняя политическая ориентация и многое другое, оставляют отпечаток и на Азербайджане.

В эти дни в Грузии произошло фундаментальное изменение, в стране поменялся премьер-министр. Им стал уже экс глава МВД Грузии Георгий Гахария. Что мы знаем об этом человеке?

Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах в 2012 году. Он окончил факультет истории Тбилисского государственного университета. В 1994-2000 годах учился в Московском государственном университете им. Ломоносова (факультет политологии, магистр политических наук). В 2002-2004 годах учился в Высшей бизнес-школе Московского государственного университета им. Ломоносова.

Оппозиция в Грузии в последние годы становилась все сильнее. Причем оппозиция, закулисным лидером, который был экс глава Грузии Михаил Саакашвили. Если обратить внимание на ход событий последних президентских выборов, муниципальных выборов, то становится ясно, что оппозиционное мнение, которое направлено против власти Бидзины Иванишвили, набирает все новые обороты и парламентские выборы в 2020 году, обещают быть «жаркими». По оценкам разных экспертов, парламент 2020 года будет коалиционным, другой альтернативы нет.

Если же провести краткий экскурс по современной истории Грузии — бизнесмен Бидзина Иванишвили пришел к власти благодаря демократии и либеральным ценностям, которые установил Михаил Саакашвили. Правда Иванишвили и его сторонники, обвиняют экс главу Грузии в том, что он постепенно «узурпировал власть», «авторитаризировался», ну и прочие лозунги, популярные в той атмосфере, где есть демократия. Хотя тут возникает вопрос: как «авторитарный» лидер демократично оставил власть без всякого боя?

Сейчас же подобная история повторяется и с нынешним «серым кардиналом» грузинской политики, который косвенно или напрямую руководит страной на протяжении последних восьми лет. Сейчас грузинская оппозиция, эксперты, аналитики, считают, что 8 лет – это большой срок пребывания у власти и пора паковать чемоданы и сдавать власть. Как и при всех любых других условиях и ситуациях, так и здесь без пресловутого «Но» не обходится.

Каждая страна проходит разные этапы своего развития. Бывают взлеты и падения. Взлет партии «мечтателей» и ее лидера – это, безусловно, тот момент, когда тот пришел к власти, наладил постепенно отношения с Россией и «устаканил» ситуацию. Открылись коммуникации с Россией, постепенно российский бизнес начал входить на грузинский рынок, пошли туристы, в Россию начали поступать продукты, производимые в Грузии. Все это сыграло важнейшую роль в развитии экономики страны.

Иванишвили использовал все патроны в обойме. Сначала он был премьер-министром, затем он ушел в «тень» и начал неформально владеть политической ситуацией. Часто «тасовал кадровую колоду» в своей партии, создавал подручные оппозиционные «кружки» для того, чтобы разбавлять голоса реальной оппозиции лояльной оппозицией. Вот и пришла очередь последнего «патрона», приведя на пост премьер-министра своего самого близкого соратника Георгия Гахарию в преддверии парламентских выборов, Иванишвили тем самым дал понять, что никакой коалиции в 2020 году не ждет. Напротив, в 2020 году, он ожидает, что все остальные партии займут «достойные» им места в качестве меньшинства.

Тут стоит подчеркнуть, что Гахария был одним из самых популярных министров, однако после разгона спецназом антироссийских акций в Тбилиси митингующие стали требовать его отставки с поста главы МВД. Так как после его популярность упала ниже плинтуса, и в момент, когда в нормальной ситуации Иванишвили мог прогнать неугодного чиновника, он его назначает премьер-министром, тем самым дает понять, что дальше отступать некуда.

С учетом всего вышеперечисленного, становится понятно, что ситуация в Грузии стала еще более взрывоопасной. Кто бы ни пришел после Иванишивили, он не придет посредством демократических процедур, а придет через протесты и сопротивление «тбилисской улицы», другого варианта для смены реальной власти в Грузии Иванишвили не оставил.

Совсем другой исход может случиться, если произойдет «большая сделка». США и ЕС договорятся с Москвой о том, что Иванишвили должен уйти, и тут уже в зависимости от того, как на это будет реагировать Москва могут развиться два сценария: либо геополитические центры договорятся и Иванишвили уйдет с почетом, со всеми демократическими процедурами и легитимной сменой власти; либо стороны не договорятся, и Иванишвили будет отстаивать свою власть до последнего «мечтателя».

Для Азербайджана, естественно, предпочтителен демократический вариант развития событий: а) Запад закрепит свое политическое присутствие в Грузии без каких-либо сложных дестабилизирующих факторов, что даст Баку возможность также удачно балансировать между Кремлем и Западом; б) судьбоносные проекты, которые проходят через Грузию будут в безопасности и не попадут в руки России.

Если же Грузия станет очагом геополитического столкновения, то Азербайджан вместе со своими проектами попадает в очень сложную ситуацию. Еще хуже будет, если там победит Россия, так как в таких условиях балансировать будет еще сложнее, и с Россией нужно будет договариваться уже на других условиях. Поэтому Азербайджан, как самая богатая, большая и влиятельная страна региона, должна быть готова к любому исходу ситуации.