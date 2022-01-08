Принимая на себя председательство в Совете Европейского Союза, Франция автоматически станет придавать большее значение вопросам Армении и «Арцаха». Уже не только как дружественная Армении страна, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, но и как председатель Совета Европейского Союза. Такое мнение в беседе с «Арменпресс» выразил эксперт Парижского института политологии, французский политолог с армянскими корнями Кайц Минасян, подчеркнув, что для достижения результатов в ближайшие полгода дипломатия Армении должна быть очень активной.

«Франция уже давно вопросам как Армении, так и Арцаха придает большое значение, поскольку она дружественная Армении страна и является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Таким образом, Франция автоматически большее значение будет придавать вопросам Армении и Арцаха, теперь уже и на уровне председательства в Совете ЕС. Это означает, что Франция должна иметь больше силы, и в ближайшие полгода она должна использовать ее в связи с президентскими выборами, чтобы Армения и Арцах получили бы больший отклик. Но это не означает, что вы должны сидеть и ничего не делать. Напротив, армянская дипломатия, правительство Армении, армянская «мягкая сила» должны быть более активными в этот период, чтобы получить то, что возможно, почему бы и не чуть больше», — сказал Кайц Минасян.

По словам политолога, и председательство Франции в Европейском Союзе, и президентские выборы во Франции в апреле — уникальная возможность для армян и Армении попытаться продвинуться вперед вместе с Эмманюэлем Макроном, хорошо осведомленным об армянских проблемах и о других вопросах.

По словам Минасяна, визит кандидата в президенты Франции Валери Пекресс в «Арцах» в декабре повысил значение вопроса Нагорного Карабаха в контексте избирательной кампании во Франции, но пока неизвестно, что скажет или сделает по этому вопросу президент Макрон, и что скажут другие кандидаты.

Напомним, кандидат от республиканцев на апрельских президентских выборах Валери Пекресс, которая также является главой Центрального региона Франции Иль-де-Франс, заявила журналистам в Ереване, что Франция может сыграть роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта на нескольких платформах, в том числе в качестве председателя Совета ЕС. По ее словам, Франция должна сыграть важную роль в том, чтобы убедить и другие страны ЕС быть более вовлеченными в решение проблем этого региона.

Из всего вышеприведенного можно сделать вывод, что в Армении продолжают сильно рассчитывать на фактор Франции с тем, чтобы попытаться через некоторое время вновь актуализировать вопрос «урегулирования нагорно-карабахского конфликта», то есть то, на чем руководство Азербайджана уже поставило жирный крест, объявив, что никаких переговоров о будущем Нагорного Карабаха ни с кем вести не намерено, поскольку считает вопрос уже урегулированным. На что же в таком случае может рассчитывать армянская сторона в практическом смысле? Есть ли у Франции какие-либо рычаги и ресурсы, чтобы заставить Баку вернуться к обсуждению этой темы?

Своим мнением на эту тему поделился с # российский эксперт по международным конфликтам, политолог Евгений Михайлов:

— Давайте несколько глубже оценим чаяния армянского политического истеблишмента, который ожидает от Франции, которая станет председательствовать в Евросоюзе, что будет вновь актуализирован вопрос нагорно-карабахского урегулирования. По сути, и мы это понимаем, Армения растеряла свои политические очки во всём международном сообществе. Отмечу, что и влиятельнейшая армянская диаспора в США что-то стала незаметна, и более того, мнение США в последнее время стало клониться в пользу Азербайджана. Осталась только армянская диаспора во Франции, которая продолжает лоббировать интересы опять же, на мой взгляд, не Еревана, а мирового армянства, что зачастую не совпадает с интересами непосредственно жителей этого маленького закавказского государства.

Также хочу сказать, что и переоценивать влияние той же диаспоры во Франции, пожалуй, не стоит. Всё, что сейчас происходит в пятой республике, и это касается не только позиции по Карабаху, является попыткой реинкарнации того могущества былой Франции, память о котором ещё будоражит умы действующей власти. Однако Париж уже давно не тот, и, как и все государства Старого Света, практически перестал быть субъектом международного права, уступив его США. Но при этом некоторые остаточные телодвижения остались. Отсюда проистекает и вызывающий визит на оккупированные территории кандидата в президенты Валери Пекресс, и другие политические потуги официального Парижа в сторону повышения своей значимости в Карабахском урегулировании.

Сопредседательство в МГ ОБСЕ — это прошлое, и весьма нелицеприятное для Франции, так как она, в отличие от России, не смогла вовремя сориентироваться в меняющейся политической обстановке и уступила, как и остальные сопредседатели, пальму первенства в урегулировании конфликта Москве, которая в итоге стала основным модератором миротворческого процесса, невзирая на остальных.

Мир меняется, и очень быстро. И надежды армян на то, что Париж вновь развернет Карабахский вопрос в нужную им колею, абсолютно неуместны и несбыточны. Опять же, допускаю мысль, что Франция может помочь более безболезненно убедить Ереван в передаче того же Ханкенди Азербайджану, и это вполне вероятно, так как подобное будет не менее громким событием, чем та же Карабахская война. Либо же Париж поспособствует ещё большему диалогу между Ереваном и Баку, хотя и здесь поезд уже ушел, и армяне сами стали выказывать взаимность в этом плане. Других положительных решений для Еревана в будущем от председательства Франции в ЕС я не усматриваю.