Черногорский суд приговорили двух россиян к длительному заключению

Высший суд в Подгорице в четверг, 9 мая, приговорил граждан РФ Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова к 15 и 12 годам тюремного заключения, признав их виновными в попытке госпереворота в 2016 году.

Как постановила судья Сюзана Мугоша, россияне стремились «поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в НАТО».

По данным следствия, обвиняемые были инициаторами и организаторами попытки госпереворота, а также снабжали остальных фигурантов деньгами и инструкциями, уточняет агентство РИА «Новости».

Ранее расследовательские группы Bellingcat и The Insider выдвинули версию, что настоящее имя гражданина России Владимира Попова — Владимир Моисеев, он сотрудник российской военной разведки Главного управления Генштаба России.

| 2019-05-09T15:26:12+00:00 9 мая 2019, 16:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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