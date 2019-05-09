Черногорский суд приговорили двух россиян к длительному заключению

Высший суд в Подгорице в четверг, 9 мая, приговорил граждан РФ Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова к 15 и 12 годам тюремного заключения, признав их виновными в попытке госпереворота в 2016 году.

Как постановила судья Сюзана Мугоша, россияне стремились «поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в НАТО».

По данным следствия, обвиняемые были инициаторами и организаторами попытки госпереворота, а также снабжали остальных фигурантов деньгами и инструкциями, уточняет агентство РИА «Новости».

Ранее расследовательские группы Bellingcat и The Insider выдвинули версию, что настоящее имя гражданина России Владимира Попова — Владимир Моисеев, он сотрудник российской военной разведки Главного управления Генштаба России.