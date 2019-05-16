Чемпионы КВН встречаются в Баку

Баку готовится к двойному празднику КВН: 31 мая в Бакинском Конгресс центре состоится финал Азербайджанской телевизионной ATV – лиги и «Кубок Чемпионов — 2019».

Большая сцена, большой юмор: в гости к азербайджанским квнщикам едут команды «Город 313» из Северной Осетии, которая в настоящее время играет в Премьер лиге КВН, и «Добрые Люди» из Дагестана — чемпион Азербайджанской Лиги КВН 2015 года.

Как сообщили # в пресс-службе Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых, вместе с известными азербайджанскими командами «Бакинский Бульвар» и «АзНефть» гости поборются за Кубок победителя. Всем командам предстоит серьезная проверка на юмор, так как организаторы ожидают аншлаг в зале, а судить игру будет профессиональное и компетентное жюри в составе известных медийных персон.

Что касается финала телевизионной ATV – лиги, то борьба здесь будет не менее легкой, ведь на кону – историческое чемпионство в первом сезоне лиге.

Напомним, что Азербайджанская телевизионная ATV – лига была создана в апреле 2018 года и сразу же привлекла в сезон молодые команды, играющие в КВН на родном, азербайджанском языке. В итоге, финалистами стали следующие команды: Xalqin Uşaqlari, Сборная БГУ, Azii 19:20, ФизАка, Subaylar (Сумгаит) и Женский Батальон.

Азербайджанский Клуб Веселых и Находчивых благодарит за всестороннюю поддержку Министерство Молодежи и спорта в лице министра Азада Рагимова, Министерство Образования в лице министра Джейхуна Байрамова, Фонд Молодежи в лице Фарида Джафарова, а также Союз молодежных студенческих организаций Азербайджана и компанию «Metanet A».

Информационную поддержку мероприятиям АзЛиги КВН оказывают Zerkalo.az, Ayna.az, Trend.az, Day.az, Milli.az, 1news.az