В рамках подготовки к Аэрокосмическому и технологическому фестивалю «TEKNOFEST Азербайджан» завершилась регистрация для участия в чемпионате Европы по Rocket League среди национальных федераций.

Напомним, что фестиваль «TEKNOFEST Азербайджан» впервые пройдет в Баку 26-29 мая этого года при совместной организации Фонда Турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики.

Киберспортсмены из Азербайджана и 25 стран Европы соберутся в Баку на соревнования по играм Rocket League и Tekken.

В ходе чемпионата в Баку прибудут представители Европейской Федерации по Киберспорту и 27 национальных федераций для наблюдения за соревнованиями.

Как сообщили # организаторы чемпионата, всего к борьбе по игре Tekken присоединятся 25 киберспортсменов из Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Израиля, Италии, Венгрии, Литвы, Люксембурга, Македонии, Мальты, Монако, Черногории, Нидерландов, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Испании, Швеции, Турции и Уэльса.

В общей сложности 48 участников продолжат соревноваться в Rocket League, представляя 16 команд из Азербайджана, Грузии, Израиля, Венгрии, Люксембурга, Монако, Черногории, Нидерландов, Румынии, России, Сербии, Словакии, Испании, Швеции, Турции и Уэльса.

На данный момент продолжается регистрация на чемпионат Европы по Rocket League на национальном этапе.

Граждане Азербайджана старше 16 лет могут участвовать в мероприятии индивидуально.

Отметим, что организаторами международного мероприятия являются Европейская и Азербайджанская федерации киберспорта. Кроме того, Министерство цифрового развития и транспорта оказывает организационную и финансовую поддержку международному турниру.