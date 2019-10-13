Чавушоглу прибыл в Азербайджан

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Азербайджан.

Как передает Trend об этом сообщил Чавушоглу в своем профиле в социальной сети Facebook.

Чавушоглу написал следующее: «Провел предварительную встречу в нашем посольстве в Баку, перед тем как принять участие на 7-м саммите Тюркского совета на уровне министров иностранных дел».

Отметим, что 12 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Узбекистан принял решение о вступлении в Тюркский совет.

По его словам, в ближайшее время ожидается вступление в организацию и Туркменистана.

Напомним, что в Тюркский совет входят Азербайджан, Казахстан, Турция и Кыргызстан.

| 2019-10-13T11:17:05+00:00 13 октября 2019, 11:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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