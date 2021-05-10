Мевлют Чавушоглу прибыл с двухдневным визитом в Эр-Рияд

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл с визитом в Саудовскую Аравию.

Об этом, по информации Агентства Анадолу, турецкий министр сообщил в Twitter.

«Прибыл в Саудовскую Аравию с целью обсуждения двусторонних связей и региональных процессов, в том числе действий Израиля в мечети «Аль-Акса» в Иерусалиме», — написал Чавушоглу.

В МИД Турции ранее сообщили, что визит главы турецкой дипломатии в Эр-Рияд продлится два дня.

Планируются переговоры Чавушоглу с главой саудовской дипломатии принцем Фейсалом бен Фарханом бин Абдаллой Аль Саудом.