Час пробил

С 15 марта по 15 апреля 2019 года проходит приём заявлений в вузы и ссузы Азербайджана. Все материалы, связанные с этим ответственным процессом, опубликованы в журнале «Абитуриент» №2.

Час пробил. Настало время блеснуть знаниями и показать «кто есть кто». Если театр начинается с вешалки, то для желающих стать студентом всё начинается с заявления. Его нужно писать. Нет, не гусиным пером: надо заполнить электронное заявление. Сначала абитуриенту надо создать «личный кабинет», что могут сегодня сделать практически все. Это легче, чем выучить таблицу умножения. Затем надо зайти на Интернет-страницу ГЭЦ, используя имя и пароль «личного кабинета», заполнить «Электронное заявление». Если абитуриент не может этого сделать, значит, он не имеет элементарного представления о компьютерных технологиях.

Экзамен абитуриентов, которые сдают вступительные экзамены в первый раз, оплачивается государством. Однако государство платит только за один экзамен. Очень справедливое решение.

Остановимся на некоторых очень интересных моментах опубликованного объявления.

То, что экзамены проводятся в два этапа, знают все. Абитуриент должен участвовать в I и II этапах экзамена. Неучастие в одном из этапов вступительного экзамена лишает абитуриента права поступать в вузы и ссузы. Хочется надеяться, что таких абитуриентов не будет.

Не будем останавливаться на том, что, наверно, известно многим. Остановимся на самом интересном и новом. Как заслужить право, чтобы участвовать в конкурсе. Это очень просто.

На первом этапе абитуриенту предложат 85 заданий по трем предметам. Максимальный балл, который можно набрать на экзамене – 300 баллов.

На втором этапе абитуриент должен будет выполнить 90 заданий по трём предметам. Максимальный балл – 400 баллов.

Так вот, господа абитуриенты, чтобы получить «добро» для участия в конкурсе по I группе специальностей, нужно по результатам двух экзаменов набрать не менее 200 баллов, из которых 100 баллов обязательно нужно набрать на втором этапе вступительных экзаменов.

Однако:

1) если абитуриент желает учиться по специальностям «Математика», «Физика», «Компьютерные науки», «Инженер по транспортному строительству», «Инженер строитель», «Информационные технологии», «Геология», «Инженер по электронике, телекоммуникации и радиотехнике», то для участия в конкурсе его общий балл по двум экзаменам должен быть не менее 250.

2) есть специальности с обучением на платной основе, для участия в конкурсе на которые допускаются абитуриенты с общим баллом не менее 150, при этом на втором экзамене они должны набрать не менее 50 баллов. Например, специальность «Агрономия» Лянкяранского государственного университета. Полный перечень этих специальностей дан в журнале «Абитуриент».

3) есть специальности, по которым можно учиться «бесплатно» и «платно», если набрать по итогам двух экзаменов не менее 150 баллов, из которых 50 баллов – по второму экзамену. Например, специальность «Зоотехния» Аграрного университета Гянджи.

Переходим ко II группе специальностей. Здесь ситуация, как и в I группе: чтобы участвовать в конкурсе, нужно набрать не менее 200 баллов на двух этапах вступительных экзаменов, но при этом обязательно 100 баллов на втором этапе.

Следует иметь ввиду, что в этой группе имеются специальности на платной основе, по которым можно участвовать в конкурсе, если у абитуриента общий балл 150 и он набрал на втором этапе экзамена не менее 50 баллов. Например, специальность «Маркетинг» университетов «Хазар», «Азербайджан», «Одлар Юрду» и т.д. Информация о полном перечне таких специальностей имеется в журнале.

Переходим к III группе специальностей. Основные требования для допуска к конкурсу совпадают с требованиями первой и второй групп специальностей (200 – 100).

Однако:

1) к конкурсу по специальности «Исламоведение» Азербайджанского Института Теологии допускаются абитуриенты с общим баллом не менее 150, при этом на втором этапе экзаменов они должны набрать не менее 50 баллов.

2) имеются специальности (отметим, что их очень мало), с обучением на платной основе, для участия в конкурсе на которые допускаются абитуриенты, имеющие общий балл не менее 150 баллов, если они при этом набрали на втором этапе не менее 50 баллов. Например, специальность «Музееведение, архивное дело и охрана памятников» Нахчыванского и Лянкяранского университетов. Более подробно об этих специальностях можно узнать из журнала.

Условия конкурса по IV группе такие же, как и в других группах.

Однако и в этой группе имеются специальности с обучением на платной основе, на которые для участия в конкурсе, надо набрать общий балл по сумме двух экзаменов не менее 150, на втором не менее 50 баллов. Например, специальность «Экология» Лянкяранского университета.

Запомните! В этом году ограничение на относительный балл по экзаменационным предметам, как на первом этапе вступительных экзаменов, так и на втором – не ставится.