За сутки цена самой популярной криптовалюты — биткоина — выросла на 6%, до $50 тыс., а капитализация превысила $940 млрд, свидетельствуют данные торгов. Как считают эксперты, если тренд продолжится, капитализация перешагнет отметку $1 трлн.

Кроме биткоина растет также «эфир» (Ethereum) — еще одна известная криптовалюта, она также набрала за сутки 6% и торгуется около отметки $3757.

Гонка к пикам подстегнула к росту также и другие криптовалюты: XRP, Cardano, Dogecoin, Stellar, Polkadot, Uniswap, Chainlink и Litecoin. Суммарная капитализация всех торгующихся на криптобиржах валют за преодолела отметку $2,19 трлн, считает генеральный директор и сооснователь криптобиржи Mudrex Эдуль Патель.

Отметку $50 тысяч биткоин преодолевал и 23 августа. Между тем, после того, как китайские власти запретили банкам страны проводить операции, связанные с криптовалютами, биткоин обрушился до $28 тысяч в июне, после чего начал волатильный подъем.

Аналитики одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs ранее заявляли, что криптовалютный рынок по объему почти сравнялся с финансовым.