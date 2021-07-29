В среду, 28 июля, сенат конгресса США проголосовал за то, чтобы начать формальное рассмотрение подготовленного демократической администрацией законопроекта, предусматривающего выделение более $1 трлн на модернизацию инфраструктуры страны — из них $560 млн составят новые расходы бюджета — в следующие восемь лет, сообщила CNN. «За» проголосовали 67 сенаторов, «против» — 32.

Кроме 50 сенаторов от Демократической партии «за» высказались также 17 республиканцев, сообщило Politico. Джо Байден, занимающий пост президента США с 20 января, откликнулся на это пространным заявлением, в котором подчеркнул важность проделанной работы. «Конечно, ни одна из сторон не получила всего, что хотела. Но это и означает компромисс, и поиск консенсуса — суть демократии. <…> Впереди еще много работы, будут разногласия, которые придется разрешать, и новые компромиссы», — сказал президент США, назвав в Twitter соглашение историческим.

Подготовить план масштабной модернизации инфраструктуры Байден обещал еще во время предвыборной кампании, а представил он его 31 марта. Но, поскольку законодательной инициативы американский президент не имеет, предложить план должны были демократы, а без голосов республиканцев обеспечить его принятие невозможно. Байден настаивал, что законопроект должен иметь поддержку обеих партий, поэтому были сформированы рабочие группы для согласования позиций. Но даже среди демократов отношение к плану было неоднозначным. В июне Байден и входящие в рабочие группы десять сенаторов (по пять от каждой партии) объявили, что удалось договориться. Тем не менее 21 июля, когда план был впервые вынесен на голосование насчет возможности начала рассмотрения, оно провалилось, хотя республиканцы указали, что готовы продолжать работу над текстом и не против нового голосования.

Всю прошедшую с 21 июля неделю представители администрации Байдена вели интенсивные переговоры. Министр торговли Джина Раймондо контактировала с лидером демократов в сенате Чаком Шумером и сенатором Марком Уорнером. Она же отдельно встречалась с сенатором-республиканкой Сюзан Коллинс. Глава администрации Рон Клейн несколько раз беседовал с Шумером, а главный советник Байдена по этому плану Стив Рикетти и члены экономического совета неделями вели переговоры с законодателями, описывает переговорный процесс Politico. В итоге удалось согласовать приемлемый вариант законопроекта, который сенат согласился принять к рассмотрению.

Президент, более 30 лет занимавший пост сенатора, провел в поддержку плана несколько публичных мероприятий и встреч с сенаторами. «Возможно, профессиональные политики действительно хороши в политике», — прокомментировал приложенные президентом усилия сенатор Брайан Шатц.

Переговорщики заметили, что голосование 28 июля — пример того, что совместная работа обеих партий в политически расколотом Вашингтоне еще возможна, пишет Wall Street Jornal. «Выходит, что десятилетия опыта и отношений действительно необходимы, чтобы добиться таких больших результатов. Команда не отвлекалась, президент не отвлекался на другие события», — объяснил успех министр транспорта Пит Бутиджич.