Великобритания и Украина подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Документ будет подписан в Киеве 12 января премьер-министром королевства Риши Сунаком и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Позже сегодня премьер-министр и президент Зеленский подпишут историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности», — подчеркивается в заявлении.

Сообщается, что соглашение формализует поддержку, которую Британия оказывала и будет оказывать для обеспечения безопасности Украины, включая обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество.

Украине будут предоставлены ракеты большой дальности, средства ПВО и артиллерийские снаряды, дроны.

«Это будет крупнейшая поставка дронов в Украину из любой страны. Ожидается, что большая часть дронов будет производиться в Великобритании, а Министерство обороны будет работать с международными партнерами, чтобы значительно увеличить количество дронов», — отмечается в сообщении.

Ранее сегодня в Кабмине страны сообщили, что Украина получит военную помощь в размере 2,5 млрд фунтов. Такой бюджет закладывается на 2024-2025 годы и превосходит на 200 млн фунтов аналогичные затраты предыдущего финансового года.

Также сообщается, что в рамках своего визита в Киев Сунак намерен объявить о дополнительном пакете в 18 млн фунтов. Часть этого финансирования пойдет на поддержку таких организаций, как ООН и Красный Крест, для оказания гуманитарной помощи на передовой, а 8 млн фунтов пойдут на укрепление энергетической инфраструктуры Украины.