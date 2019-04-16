Чарующая логика Шибанем Тулузской

Логика, как эксплицитный анализ методов рассуждения получила основательное развитие изначально только в трёх традициях: в китайской, индийской, греческой. Как видим, логика не была тем, чем мог бы гордиться один южный город, в качестве своего весомого вклада в общемировую копилку истории. И тем не менее, лучшие люди южного города, его интеллектуальная элита, зачастую демонстрировали чудеса логики.

В очередной раз это стало очевидно после того, как эфир одного из телеканалов южного города осчастливила своим приходом дама, издающая звуки ртом. Пением это можно было назвать с большой натяжкой, но в южном городе давно уже сложилась традиция снисходительно относиться к мечтам и фантазиям лучших его представителей. Вон, возглавлял же ветеринар Центр инновационных полетов политической мысли? Возглавлял. Так кто же мог запретить даме, издававшей звуки ртом, считаться певицей?!

Тем более, что она зарабатывала с этого, в эфиры ходила и пользовалась микрофоном. Нет, ну логично же: раз кричит что-то в микрофон под музыку — значит певица. Но на этом логический ряд, в нашем конкретном случае, не заканчивался. Певица эта, которую звали Шибанем Тулузская, «шибанула» не хилыми знаниями истории и географии. Последнее, тоже было не удивительно и логично. Ведь, певица указала в качестве своей фамилии географический регион.

Спросили, значит, у нее ведущие программы, какие европейские страны знает Шибанем-ханум. «Я недавно посетила Дубай. Это не Европа, но близко же! Я там не была и потому не знаю, что такое Европа! Но, кажется, что европейские страны это еще и Европа, Америка, Италия!», -радостно ответила Тулузская. Нет, а что не так?! Европа находится в Европе? В Европе! Значит, Европа — это европейская страна.

И Италия тоже. Разве кто-то спорит. Ну а Америка? Ну есть же там много европейских товаров, и итальянцы там давно живут. А итальянцы — кто? Европейцы. Значит, Америка – это тоже европейская страна. Почти, как Дубай. И вообще, как можно знать страны Европы, не побывав там? Какая школа, какой вуз? Ну вот где школа и вуз и где Шибанем Тулузская?! Вы бы еще про «Нешнел Географик» вспомнили!

Казалось бы, понятно же, что певица ртом – дама очень логичная и наделенная невообразимым своеобразием знаний и жизненных приоритетов. Но, коварные ведущие не унимались. Они решили проверить уровень ее знаний кинематографии южного города. Спросили, какие 4 кинофильма с участием самого известного актера города, она знает. Думали загнать Шибанем в тупик. Но не тут-то было!

Мадам Тулузская загнала логический шар в ту лузу, в которую было нужно загнать! «Я была маленькой, когда снимали эти кинофильмы. Как я могу знать что-то о них?», — умозаключила она. Ну, правда, же! Вот, зачем требовать от нынешнего поколения тинейджеров знания фильмов, которые были сняты 30-50 лет назад? Их же тогда не было! А ведь некоторые родители, вот ведь ужас, требуют от своих чад знаний о творчестве Чарли Чаплина и Рудольфа Валентино!

Нет, ну как можно что-то понимать в творчестве героев немого кино?! Они же ничего не говорят! Так что, совершенно права Шибанем Тулузская. Лишние знания — это вред. Незачем засорять черепную коробку бесполезным хламом. Вот, умеешь ты издавать звуки под музыку- издавай и не заморачивайся ничем иным. Логично? Логично. А вы говорите — Китай, Индия, Греция! В южном городе своя логика и ее обладательниц и тут неплохо кормят.