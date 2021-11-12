Мне искренне жаль прежде всего самих себя. По божественному предопределению, мы приговорены болеть за сборную Азербайджана. Во всех видах спорта, в том числе и в футболе. Мы можем обижаться, отворачиваться, принципиально не следить за спортивными новостями, не посещать стадионы. Но нет-нет, в какой-то момент, когда играют (если это, конечно, можно назвать футболом) наши, хочется хоть краешкем глаза посмотреть: как там дела? И, посмотрев, мы получаем очередную порцию позора, разочарования, уныния, злости, чтобы ещё на какой-то момент забыть, что и у нас, вроде пинают мяч. До следующего раза, который обязательно наступит для каждого гражданина страны.

Но, скажу честно: более самих себя, простых футбольных болельщиков, мне искренне жаль профессиональных журналистов, пишущих о футболе, говорящих о нём, комментирующих и снимающих его. Если мы может как-то выразить своё возмущение определённым бойкотом и непосещением матчей, эти люди просто обречены до последних минут следить за той фантасмагорией, которую вытворяют 11 персонажей, одетых в национальные цвета. Это их работа, это их удел и их испытание. И дай Бог им терпения и здоровья, чтобы дожили они до преклонных лет. Хотя с такой тяжелейшей работой…

Очередной позор отечественного футбола они, да и некоторые болельщики, наблюдали вчера. Сборная Азербайджана бесславно завершила отборочный турнир чемпионата мира 2022 года, уступив в родных пенатах Люксембургу – 1:3. Таким образом, в 8-ми матчах наши «молодцы» набрали всего одно очко и замкнули турнирную таблицу.

Что такое прогирать Люксембургу, причём у себя дома? С чем это можно сравнить? Трудно подобрать нужные, корректные выражения. Очень трудно. Лучше уж обойти этот момент стороной, чтобы не нарушать журналистскую этику. Ещё труднее понять логику главного тренера команды и руководства АФФА.

Вот, спрашивается: на кой нам нужен иностранный специалист, если при каждом удобном случае он заявляет о немощи азербайджанского футбола и его неспособности достичь серьёзных успехов? Если, по его мнению, последнее место в группе – это норма, а поражение от Люксембурга предначертано судьбой-злодейкой? А вот тут давайте вспомним игры Лиги наций трёхлетней давности, когда у руля национальной команды стоял местный специалист – Гурбан Гурбанов.

Тогда наши на старте сыграли вничью дома с Косово – 0:0. Многие были недовольны – как же так, не смогли выиграть! Потом последовала гостевая ничья с Мальтой – 1:1. И опять нашлись те, кто возмутился – надо выигрывать! Команда Гурбанова одержала-таки победу в турнире – над Фарерами, в гостях, с крупным счётом. Но гул недовольства прекратился ненадолго: в Баку мы снова разошлись с миром с Мальтой… Сейчас подобный расклад, наверняка для многих был бы просто шикарным. Но тогда… АФФА сделало всё, чтобы Гурбанов ушёл из сборной. И началась эра зарубежных тренеров. Николо Юрчевич, за ним вот де Бьязи. И каковы результаты этих заморских «гениев»? Так вот, внимание! После ухода из сборной Гурбанова, наши, так называемые футболисты, за 3 года провели 22 официальные встречи. В этих играх потерпели 16 поражений, 5 раз соглашались на ничью, и смогли выиграть лишь в одном (!) матче. Тут комментарии излишни. 3 года, потраченых впустую, шаг назад и миллионы бюджетных денег, выбрашенных на ветер. Ну, а домашнее поражение от Люксембурга – это вроде конспективное отражение трёхлетней деятельности федерации. Интересно, как бы отреагировали в АФФА, если бы в своё время Гурбанов вышел бы на домашнюю игру с Мальтой или Косово с тактической схемой в 5 защитников, которая в ходе игры трансформировалась в тактику аж с 6-ю защитниками, как это сделал де Бьязи в последней отборочной игре? Наверняка, по головке не погладили бы. А проигрывать наши специалисты и сами умеют. Или иностранцы за большие деньги делают это более креативно?

Сегодня федерация не предрасположена к долгим разговорам и критике. Ибо итальянский тренер – это «находка» самой федерации. А потому, лучше закрыть глаза и сделать вид, что всё в норме.

А что потом? По всей видимости, де Бьязи укажут на дверь. Да он и сам рад. Заработал хорошие деньги, теперь можно и домой. А вместо него, опять-таки, предположительно, АФФА найдёт нового иностранца. Не знаем, кто там встанет у руля сборной. Но результат можем предсказать заранее: с такой федерацией и как следствие с таким футболом, повторение фиаско неизбежно! И дай Бог терпения и болельщикам, и представителям медиа. Это нам ой как понадобится!