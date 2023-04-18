Пожалуй, не ошибусь, если возьму на себя смелость утверждать, что на всем постсоветском пространстве не найдется представителя старшего и среднего поколения, который хотя бы раз в жизни не смотрел многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны».

И, наверняка, многим запомнилась цитата, приписываемая рейхсмаршалу Герману Герингу, которую озвучивает закадровый голос: «Убивайте, убивайте, убивайте. Не думайте о последствиях».

Не беремся утверждать, равно как и опровергать, принадлежат ли данные слова Герингу или это авторский вымысел, но то, что они отражают суть фашистской идеологии – факт неоспоримый.

Тогда, в 1945 году, когда гитлеровская Германия была разгромлена наголову, а нацистские главари (за редким исключением) понесли заслуженное наказание, мало кому даже в самом страшном сне могло присниться, что «коричневая чума» спустя десятилетия возродится. И уж совсем невероятным казалось то, что «коричневая птица Феникс» восстанет из пепла в стране, которая внесла самый значительный вклад в дело разгрома и уничтожения нацизма.

Сегодня, глядя на все зверства, массовые истребления мирных граждан, которые совершают российские оккупанты в Украине, невольно начинаешь верить в цикличность исторических событий. Фашизм вернулся в другом обличии, в другой стране. Поменялась форма и место обитания «нацистской гидры», но содержание не претерпело никаких изменений.

Все те же методы ведения войны, те же пропагандистские лозунги о спасении нации и мира от «украинского нацизма» (в германском варианте большевизма), тот же оболваненный народ.

Немаловажную роль в зомбировании российских граждан, помимо государственно-административного аппарата, играют пропагандисты, так называемые представители масс-медиа, которые всеми неправдами пытаются оправдать нечеловеческую жестокость агрессоров.

На прошлой неделе в социальные сети было слито шокирующее видео, запечатлевшее обезглавливание украинского военнопленного российскими «освободителями». Достойные последователи боевиков террористической организации «Исламское государство» отрезают голову беспомощному военнослужащему.

Казалось бы, это средневековое зверство, даже если и найдется законченный маньяк и негодяй, никак и ничем оправдать невозможно. Но Россия – страна большая, и такой мерзавец все же нашелся.

Такой «чести» удостоился (вернее, сам себя удостоил) российский режиссер армянского происхождения Тигран Кеосаян. Мы не раз отмечали, что как режиссер Кеосаян – полная бездарность, но как человек, извините за выражение, оказался и вовсе дерьмом.

Так, в своей авторской передаче Кеосаян, касаясь темы обезглавливания украинского военного, цинично заявляет: «У «вагнеровцев» очень хорошо решен этот вопрос.

Если кто-то наводил на наши войска их снаряды, и он пойман, то с ним случается несчастный, публичный случай. Вы скажете, что это жестоко? Да, жестоко. Бесчеловечно? А я вам вынужден доложить, что война это вообще жестокая и бесчеловечная вещь».

Этот «источник интеллекта» не в курсе международных норм права, Женевской конвенции об обращении с военнопленными, нравственно-моральных качеств.

Соплеменник тех, кто учинил Ходжалинский геноцид, хладнокровно оправдывает дикость оккупантов войной. При этом он допускает непростительную политическую ошибку, назвав «специальную военную операцию» войной.

Если исходить из армянской логики негодяя, то с легкостью можно оправдать пытки гестапо, массовое истребление отрядами СС мирных граждан, концлагеря. Война же, говоря словами Кеосаяна, жестокая и бесчеловечная вещь.

Кстати говоря, его дражайшая супруга, также любительница питаться кровью Маргарита Симоньян недалеко ушла от Тиграна. Замашки упыря Марго демонстрировала не раз. Достаточно вспомнить последние акции протеста в Грузии, комментируя которые Симоньян заявила: «С Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая».

Тут, как говорится, без комментариев. Вот уж точно: муж и жена – одна сатана.

И напоследок хотелось бы отметить еще один момент. Цитата Геринга из культового фильма завершается словами: «Знайте, за всех вас отвечать буду я». И каким бы чудовищем не был рейхсмаршал, он, как мужчина, сдержал слово и ответил за свои злодеяния.

А вот российский военно-политический истеблишмент, чьи руки по плечо в украинской крови, вряд ли, готов отвечать за свои преступления. Всегда найдется какое-нибудь теплое местечко в виде острова с пальмами на берегу океана, куда они благополучно переберутся. Так что, отвечать им не придется. А их шавкам в виде тандема кеосаян-симоньян тем паче. Они переобуются в воздухе, как всегда…