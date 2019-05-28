Букмекеры считают «Челси» фаворитом бакинского финала Лиги Европы

Лондонский «Челси» является фаворитом чисто английского финала Лиги Европы по футболу против «Арсенала», который состоится уже завтра на Олимпийском стадионе в Баку. Такого мнения придерживается большинство мировых букмекеров.

Ставки на победу «аристократов» принимаются из расчета 2,45 к 1, на победу «канониров» – 3,09 к 1, на ничью – 3,46 к 1. Тут, впрочем, речь идет об основном времени матча. Итоговая победа «Челси» имеет коэффициент 1,76 к 1, а «Арсенала» – 2,14 к 1.

Что касается точного исхода, то тут самый популярный вариант – 1:1 (6 к 1), далее следует 1:0 (8 к 1) и 2:1 (8,5 к 1). Также букмекеры склоняются к тому, что обе команды забьют – 1,7 к 1 против варианта «нет» — 2,264 к 1. Вариант «больше 2,5 голов» принимается из расчета 1,95 к 1, меньше – 1,96 к 1, тут как таковой определенности не наблюдается.

Несмотря на небольшое преимущество «Челси», самым вероятным автором гола является игрок «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг (2,65 к 1), на втором месте идет полузащитник «Челси» Эден Азар (2,7 к 1), на третьем – форвард «канониров» Александр Ляказетт (3,1 к 1).

По мнению букмекеров, первый гол будет забит после 16-й минуты (1,445). Менее вероятный вариант – до 30-й минуты (1,75 к 1).

В то, что победитель определится по итогам дополнительного времени, букмекеры особо не верят (5,5 к 1).