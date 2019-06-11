Букмекеры не верят в сборную Азербайджана

Предлагаем вашему вниманию букмекерские ставки на матч отборочного турнира ЕВРО-2020 между сборными Азербайджана и Словакии по футболу.

Ставки на победу сборной Азербайджана принимаются из расчета 5,55 к 1, на ничью – 3,86 к 1, на победу сборной Словакии – 1,71 к 1.

Вариант «Азербайджан не проиграет» имеет коэффициент 2,3 к 1, «ничьей не будет» – 1,31 к 1, «Словакия не проиграет» – 1,17 к 1.

«Обе команды забьют» – не самый правдоподобный из вариантов: 2,375 к 1. Еще менее вероятным кажется букмекерам вариант «больше 2,5» – 2,5 к 1.

Что касается точного счета, то тут главенствует 0:1 – 5 к 1. После этого результата следуют 0:2 – 7 к 1, 1:1 – 6,5 к 1 и 0:0 – 8,4 к 1.

Самым вероятным автором гола в матче считается игрок сборной Словакии Павол Шафранко – 2,45 к 1, за ним следует Самуэль Мраз – 2,875 к 1 и Роберт Боженик – 3,1 к 1. Что касается наших игроков, то тут больше всего верят в Мирабдуллу Аббасова и Руфата Дадашова – 4,74 к 1.