Наблюдая сегодня рекордное ценовое ралли, многие вспоминают события четырех-пятилетней давности. Тогда из-за девальвации маната цены росли как на дрожжах, а чиновники всех мастей пытались уверить население не верить своим глазам и кошелькам.

На памяти агитпоходы по столичным магазинам заместителя премьер-министра Али Ахмедова. Прогулявшись по масс-маркетам, госчиновник сообщал на собравшиеся тут же камеры, что никакой-такой страшной инфляции лично он не видит. Однако на этот раз отрицать очевидное в правительстве передумали. Пандемия запустила маховик глобального ценового роста, а это как-никак аргумент. Мол, в мире все дорожает, и наша страна восходящих реформ не исключение.

Словом, неудивительно, что, касаясь возросших тарифов на газ, электроэнергию и продукты, министр финансов Самир Шарифов тут же перешел на клише о мировых реалиях, заметив отсутствие гарантий стабильности цен и тарифов за пределами нашей страны. «Вы знаете, что определенная продукция завозится в Азербайджан из-за рубежа. Может ли правительство Азербайджана как-то повлиять на их цены? Нет. Азербайджан импортирует также продукцию, относящуюся к коммунальной сфере. И это неизбежно влияет на рост себестоимости услуг», — сказал Шарифов и предложил сравнить цены на природный газ в нашей стране и в мире. Следуя совету министра, мы решили сопоставить для начала тарифы для населения у наших ближайших соседей.

Скажем для начала, что газ в Азербайджане подорожал уже дважды за этот год. С 1 ноября стоимость природного топлива в рамках лимита до 1200 м3 (включая 1200 м3), составила 12 гяпиков за кубометр (предыдущая цена была 10 гяпик). Стоимость 1 кубометра газа для населения при потреблении от 1200 до 2500 кубометров, а также свыше 2500 кубометров сохранена на прежнем уровне – 0,2 и 0,25 маната соответственно. При этом средняя номинальная зарплата азербайджанцев заявлена на уровне 723,2 маната ($425,4 по текущему курсу).

Для сравнения, в соседней Грузии, потребляющей наше природное топливо, тариф для населения стабильно держится на отметке 54 тетри (29 гяпиков) за кубометр. При средней зарплате грузин в 1078 лари (около $350 или 581.78 манатов) это немало. И все же Грузия, как ни крути, импортер природного топлива, тогда как мы этот самый газ добываем и экспортируем. Словом, сравнения здесь неуместны, однако население соседней страны платит за газ лишь немногим больше граждан нашей углеводородной республики. Заметьте, с 2012 года тариф на газ для грузин вырос всего на 6%, тогда как доллар подорожал к лари на 88%. Возникает вопрос, какой механизм поддерживает относительно неизменный уровень тарифа на газ при резком обесценивании грузинской валюты?

Кстати, энергетический кризис в Европе пока никак не затронул Грузию, поставки в которую из Азербайджана стабильны, причем сразу по двум магистральным трубопроводам, поставляющим газ, в том числе, через Грузию в ЕС по Трансанатолийскому газопроводу (TAP). Также Грузия может импортировать из России до 200 миллионов кубометров газа по льготной цене 185 долларов за тысячу кубометров. Данные по оплате транзита засекречены, однако, по неофициальной информации, после полного освоения фазы «Шах-Дениз-2» Грузия в качестве платы за транзит получает часть газа бесплатно, часть — по льготным ценам, что в большей части покрывает бытовые потребности населения. Потребление газа Грузией превысило 2,5 миллиарда кубометров, параллельно растет цена доллара, на который происходят межгосударственные взаиморасчеты за газ.

По сравнению с Грузией, газовые реалии в Украине обстоят не лучшим образом. «Нафтогаз» продает газ для населения компаниям по 7,42 грн./м³. Некоторые поставщики газа повысили свои месячные цены, так что сейчас там царит полный разнобой — их диапазон составляет от 7,79 грн./м³ до 38,35 грн./м³ — 0,48 – 2, 49 маната за кубометр. Газ там дороже, но опять же… Украина импортер, а не производитель природного топлива, а средняя номинальная зарплата в этой стране повыше нашей — 14 239 грн (925.57 манатов).

Пожалуй, хуже всего обстоит ситуация в Армении. Население ее платит за куб газа примерно 50 гяпиков. Так, российский холдинг «Газпром» 1 января 2020 года сохранил для Армении цену на газ (на границе) в размере $165 за 1 тыс. кубов на ближайший год, но платят рядовые граждане за потребляемое топливо дороже, хотя комиссия по регулированию общественных услуг Армении решением от 19-го июля 2020 года оставила неизменным тариф для населения, составляет он 139 тыс. драмов за 1 тыс. куб. м (497, 27 манатов). Скажем прямо, на среднюю номинальную зарплату армян в 183 760 драмов (657 манатов) при таких ценах не разгуляешься.

Стоимость газа для российских потребителей зависит от поставщика и региона. Москвичам кубометр топлива обходится в 7,25 рублей (17 гяпиков). Это на два гяпика больше, чем в рамках нашего лимита, но и зарплаты в российской столице выше, чем в среднем по Баку и Азербайджану в целом.

Как видим, тарифы в нашей газодобывающей стране не сильно разнятся от расходов населения в республиках, обделенных судьбой столь щедрым подарком, как залежи природного топлива. Главный аргумент наших чиновников при каждом повышении тарифа на голубое топливо – мол, газ для населения у нас ниже, чем в Европе. Но, позвольте, парируем мы – Европа, в отличие от Азербайджана, не добывает газ. Она его импортирует. К чему такие сравнения? Высокий спрос на фоне полупустых подземных хранилищ (ПХГ) и резкого роста цен на сжиженный газ в Китае, действительно, подстегнул рост котировок в странах Старого Света.

В первом полугодии этого года самая высокая стоимость природного газа для населения была в Швеции – 2 маната 37 гяпиков за кубометр. Но и зарплаты в этой стране выше средних по странам Евросоюза. Если рассматривать по отдельным специальностям, библиотекарь в Швеции получает 2 500 евро, инженер – 3 300 евро, зарплата врача 6 500 евро и т.д. Средний житель Германии платит за кубометр газа 1 манат 40 гяпиков, а минимальная зарплата в этой стране начинается с 9.50 евро в час. Стоимость кубометра газа в Польше порядка 90 гяпиков. При этом чистыми, после вычета налогов и взносов в фонд пенсионного страхования, поляки будут получать после повышения в следующем году минимум 2 163 злотых (около 470 евро). Средняя зарплата в 2022 году, по прогнозу министерства экономики Польши, составит 5 922 злотых брутто (почти 1 295 евро).

Наконец, в отличие от наших с вами реалий, дорожающие расходы на ЖКХ европейские правительства заливают деньгами, что в целом понятно. Национальные правительства стран Европы рискуют пострадать от энергетического кризиса — недовольство европейцев ценами на газ и электроэнергию легко может перерасти в недовольство властью и в требования отставок. Поэтому различные европейские правительства принимают схожие решения, чтобы сохранить способность оплачивать коммунальные услуги.

Скажем, Франция пообещала единовременно выплатить по 100 евро 5,8 млн малообеспеченных семей. Италия затеяла реформу коммунальных платежей, а Греция собирается выплачивать компенсацию в 9 евро в месяц не всем, а бедным. Португалия решила не повышать потолок регулируемых цен на электроэнергию в 2022 году, несмотря на дорожающее сырье для ее производства. Кроме того, испанский премьер-министр Педро Санчес заявил об ограничении цен на газ (страна потребляет сжиженное топливо. — Ред.) и пообещал перераспределить прибыль энергетических компаний, чтобы снизить цены на электроэнергию — 650 миллионов евро будут изъяты из прибыли энергетических компаний и перенаправлены на поддержку потребителей.

Если уж сравнивать с Европой, ничего подобного в нашей стране мы не видим. Да, местные власти пошли на прирост минимальной зарплаты с 250 до 300 манатов. Трудовая пенсия по возрасту, судя по заявлению профильного ведомства, поднимется с 358 до 375 манатов — совсем немного с учетом возросших расходов по ЖКХ. К тому же до 35% работающих по найму азербайджанцев получают минимальную зарплату – как они сводят концы с концами при таком ценовом ралли, предмет для отдельных рассуждений.

Возвращаясь к заявлению нашего министра о европейских ценовых реалиях, здесь нелишне вспомнить, что высокая стоимость газа в Европе не отразилась, к примеру, на внутрироссийских ценах для населения. «Внешние цены не влияют на российский газовый рынок для населения, поскольку в этой ситуации прямой зависимости нет»,- заявил на волне европейского газового коллапса эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в эфире телеканала «Вместе-РФ». Почему же в случае с нашей страной такая связь присутствует?

Что же касается заносимой продуктовой и прочей инфляции, о которой говорил Шарифов, конечно же, наша зависящая от импорта страна не может остаться в стороне от рекордного подорожания, которое мы наблюдаем с начала года во всех странах мира. Но ведь дело не только в глобальных инфляционных трендах. Экономисты неоднократно указывали, что средняя импортная пошлина на продукцию, призванную удовлетворить потребности местного рынка, достигает у нас 40%. Кстати сказать, высокие таможенные сборы подстегивают подорожание, не говоря уже о прочих, чисто внутренних факторах, говорить о которых не принято. Словом, в нашей ситуации профильным ведомствам лучше подумать, как выйти из создавшегося положения, и что для этого делать, а не оправдываться, выискивая причины на стороне. Ведь что мы наблюдаем последние годы? Наши чиновники то отрицают инфляцию, то признают ее, прикрываясь глобальными трендами и неуместными сравнениями цен у нас и в Европе. А эффект от таких потуг, прямо скажем, противоположный – в лучшем случае они вызывают улыбку, в худшем – приводят к социальной напряженности.