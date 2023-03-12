Матери и жены мобилизованных из Подмосковья обратились к президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой не отправлять их родных на передовую. В видеообращении, опубликованном в телеграм-канале «Мобилизация. Новости», женщины жалуются на то, что солдат определили в штурмовую бригаду после четырехдневного обучения.

Как рассказывают авторы видео, изначально мобилизованных обучали на артиллеристов. В декабре их отправили в зону боевых действий, где они два месяца ждали орудий.

«[Но] в начале марта им устно объявили, что теперь они — штурмовая пехота. Обучение длилось четыре дня. Уже третий день мой муж с другими мобилизованными артиллеристами находится на линии соприкосновения с противником», — говорит одна из жен резервистов.

Родственники мобилизованных утверждают, что теперь их бросают, как «пушечное мясо», штурмовать укрепрайоны — «по пять человек против хорошо вооруженных 100 человек». Женщины просят отозвать их родных с линии соприкосновения и обеспечить их артиллерийскими орудиями и боеприпасами.

Об отправке на передовую без должной подготовки ранее рассказывали и сами мобилизованные. Военные записывают видеоролики, в которых обращаются к российским властям, в том числе напрямую к президенту Владимиру Путину. Они массово жалуются, что их отправляют в зоны боевых действий вместо обещанной службы в теробороне. Подобные видеоролики записывали мобилизованные из Архангельской, Калининградской и Мурманской областей. (moscowtimes.ru)

