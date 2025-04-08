Компания Colossal Biosciences заявила о первом успешном случае «развымирания» вида: ученые представили щенят ужасного волка. Этот вид населял территорию Северной Америки и вымер более 10 тыс. лет назад. Эксперты, не аффилированные с Colossal Biosciences, не спешат признавать успех компании и говорят, что речь идет в лучшем случае о гибриде, а не о возрождении вымершего вида.

Ужасный волк (Aenocyon dirus) стал популярен в культуре благодаря циклу книг Дж.Р.Р. Мартина «Песнь льда и пламени» и основанному на них сериалу «Игра престолов».

О своем новом достижении Colossal Biosciences объявила с помпой: ужасный волк по имени Рем оказался на обложке журнала Time.

Компания внесла изменения в ДНК серого волка (Canis lupus). Затем, используя в качестве суррогата крупных собак, ученые при помощи кесарева сечения произвели на свет трех щенков.