Компания Colossal Biosciences заявила о первом успешном случае «развымирания» вида: ученые представили щенят ужасного волка. Этот вид населял территорию Северной Америки и вымер более 10 тыс. лет назад. Эксперты, не аффилированные с Colossal Biosciences, не спешат признавать успех компании и говорят, что речь идет в лучшем случае о гибриде, а не о возрождении вымершего вида.
Ужасный волк (Aenocyon dirus) стал популярен в культуре благодаря циклу книг Дж.Р.Р. Мартина «Песнь льда и пламени» и основанному на них сериалу «Игра престолов».
О своем новом достижении Colossal Biosciences объявила с помпой: ужасный волк по имени Рем оказался на обложке журнала Time.
Компания внесла изменения в ДНК серого волка (Canis lupus). Затем, используя в качестве суррогата крупных собак, ученые при помощи кесарева сечения произвели на свет трех щенков.
Мальчики Ромул и Рем — в честь братьев, которые, по легенде, были вскормлены волчицей и основали Рим — родились 1 октября 2024 года. Девочка Кхалиси — в честь героини «Песни льда и пламени» и «Игры престолов» — родилась 30 января 2025 года.
Чтобы «возродить» ужасного волка, ученые из Colossal Biosciences внесли 20 изменений в 14 генов серого волка. Но чтобы понять, какие именно изменения в какие гены они хотят внести, им нужен был образец вымершего вида.
Ученые использовали два образца, которые им предоставили музеи. Один — найденный в Огайо зуб ужасного волка, которому около 13 тыс. лет. Второй — найденная в Айдахо кость; ее возраст оценивается в 72 тыс. лет.
В отличие от традиционного клонирования, при котором используется образец ткани животного, Colossal Biosciences использовали кровь серого волка для изоляции необходимых генов. Этот процесс — куда менее инвазивный.
Эту же технологию компания использовала для клонирования рыжих волков, которые сейчас находятся на грани вымирания. Получившиеся щенята живут в том же заповеднике, что и щенята ужасного волка. (bbc.com)