Буффон побил рекорд Мальдини

Вратарь итальянского футбольного клуба «Ювентус» Джанлуиджи Буффон побил рекорд бывшего защитника «Милана» Паоло Мальдини по числу матчей на клубном уровне среди итальянцев.

В субботу 41-летний голкипер сыграл в домашней встрече шестого тура чемпионата Италии по футболу против СПАЛа (2:0), данная игра стала 903-й для Буффона на клубном уровне.

Буффон сыграл 658 матчей за «Ювентус», 220 игр за итальянскую «Парму» и 25 встреч за французский «Пари Сен-Жермен». Итальянец завоевал четыре Кубка Италии и девять раз стал чемпионом Италии в составе «Ювентуса». В 2006 году в составе национальной команды Буффон выиграл чемпионат мира, став лучшим голкипером турнира, также он является серебряным призером чемпионата Европы 2012 года. Итальянец является рекордсменом по числу проведенных матчей за сборную — 176, в 2017 году вратарь был признан футболистом года в Италии. (ТАСС)