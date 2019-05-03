С бакинским мусором будут бороться британцы

Британцы начали работы по управлению сбором, транспортировкой и сортировкой твердых бытовых отходов в Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе Исполнительной власти столицы.

Говорится, что по поручениям главы государства ИВ города Баку заключила соглашение с британской компанией Mott MacDonald. В соответствии с соглашением компания работает над подготовкой концепции управления сбором, транспортировкой и сортировкой твердых бытовых отходов в Баку.

Цель этих работ — обеспечить управление сбором, транспортировкой и сортировкой твердых бытовых отходов в столице, приблизить Баку к уровню крупных городов Европы, улучшить внешний вид столицы.

В связи с этим в Баку находятся два эксперта — Алекс Симеонидис и Ник Уильсон. Под их руководством был создан Центр мониторинга управления бытовыми отходами, который в течение двух недель исследует образцы бытовых отходов.

В случае успеха проект окажет положительное влияние на окружающую среду, а также принесет Баку экономические выгоды, станет отправной точкой для реализации в других регионах.

 

| 2019-05-03T23:56:26+00:00 4 мая 2019, 07:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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