Бытовое насилие имеет разные формы. Чаще всего о нем говорят, когда имеет место физическое насилие. Рукоприкладство, нанесение травм своими супругами, партнерами — с подобным сталкиваются многие женщины, хотя бывают случаи, когда от этого страдают и мужчины. Но такое насилие красноречиво – о нем свидетельствуют ушибы, переломы, ожоги и его можно доказать, проведя медицинское обследование.

Экономическое и психологическое насилие встречаются не реже, но виновные не несут за него никакого наказания, да и доказать, что они в нем виноваты довольно проблематично. При экономическом насилии человека лишают финансов, например, отбирают все заработанное или, если речь о домохозяйке, не дают денег даже на самое необходимое. Тиран использует финансы как рычаг давления по отношению к своей жертве. Психологическое насилие может включать в себя оскорбления, унижение, подрывание самооценки, запугивание, тотальный контроль и т.д. У жертвы развиваются комплексы, страхи, неврозы, депрессия, которые кто-то может заглушать алкоголем, а кто-то и вовсе решить расстаться с жизнью.

Важно, чтобы борьба с бытовым насилием велась на всех фронтах, и чтобы акцент делался не только на физических травмах, но и на психологических.

Лицам, осуществляющим экономическое притеснение и психологическое давление на бытовой почве, в Азербайджане будет грозить более жестокое наказание, сообщают местные СМИ. Соответствующие изменения предлагаются в Кодекс об административных правонарушениях в контексте предотвращения бытового насилия.

В одном случае ужесточение наказания коснется случаев лишения доходов от имущества, создания экономической зависимости или сохранения подобной зависимости и злоупотребления таким положением. За это в проекте документа предусматривается штраф в размере от 100 до 300 манатов или общественные работы на 60 часов, а также арест в административном порядке до 15 суток. На данный момент Кодекс предусматривает лишь применение денежного штрафа.

Кроме того, ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве. Так, за психологическое давление или создание невыносимых психологических условий, наравне со штрафом от 300 до 500 манатов, может применяться также наказание в виде общественных работ на 60 часов или административный арест до трех месяцев. Также Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей направил в госорганы предложения по внесению поправок в законодательные акты по предотвращению насилия против женщин.

Глава отдела информации и аналитических исследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров заявил #, что основная проблема в имплементации принятых норм, а не в ужесточении наказания. Суть в том, что за факты психологического насилия и экономической формы насилия нормы, статьи, которые приняты в административном и в уголовном кодексе, к сожалению, не применяются. Главная задача Госкомитета, Министерства внутренних дел и других государственных организаций в регистрации подобных фактов насилия, ведение превентивной работы в этом контексте. Такое насилие, длящееся годами, приводит к разным тяжелым проблемам, к суицидам.

«Госкомитет в рамках государственной программы о предотвращении бытового насилия, национального плана действий, который был принят 27 ноября 2020 года, продолжает свою деятельность в этом направлении, как и другие задействованные госорганизации, органы местной исполнительной власти. Должна проводиться не только просветительская работа, но и совершенствование работы лиц, трудящихся в этой сфере»,– говорит Сафаров.

В первую очередь, надо работать с семьями, где уже были зафиксированы факты бытового насилия. Необходимо работать с уязвимыми категориями, например, если были зафиксированы факты ранних браков, рождение детей в таких браках, факты насилия, зарегистрированные госучреждениями, или если были по этому поводу обращения.

«Идентифицировать факты экономического и психологического насилия очень трудно, но возможно. Для этого нужны специально подготовленные психологи, которые будут работать в данном направлении. Психологи должны потом вести и реабилитационную работу с пострадавшими. Можно использовать международный опыт для выявления таких форм насилия и одновременно использовать механизмы, которые позволили бы жертве обратиться за помощью. В рамках Госкомитета,– отмечает Сафаров,– действует горячая линия 860, где жертвам оказывают первую психологическую помощь, а также линия по оказанию юридической помощи 012 493 70 39. Жертве гарантируется конфиденциальность и объясняется, что ей нужно предпринять».

Психолог Эльдар Хагверди подчеркивает, что в принципе доказать факт психологического насилия, давления, также как и экономического нелегко, так как сами эти понятия не являются четкими.

«Тем не менее, доказать факты такого насилия можно, в суде. Работники сферы психического здоровья работают с последствиями насилия, и они могут лишь дать экспертную оценку состояния жертвы, к примеру, наличие посттравматического стрессового расстройства»,– поделился психолог.

По его мнению, предпринимаемые меры нужны, так как являются необходимым шагом к демократизации.