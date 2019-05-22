Бокс оставлен в программе Олимпиады

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал оставить бокс в программе Олимпийских Игр 2020 года в Токио. Об этом сообщается на сайте организации.

В то же время исполком МОК предложил лишить Международную ассоциацию бокса (AIBA) официального признания.

Вопрос об исключении бокса из программы предстоящих Олимпийских игр был включен в повестку дня в связи с финансовыми проблемами AIBA. Задолженность структуры составляет более 16 млн. долларов.

Ранее президент МОК Томас Бах допустил, что турнир по боксу на ОИ может быть проведен под эгидой не AIBA, а другой организация.