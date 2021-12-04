Раунд переговоров о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе в столице Австрии продолжится на следующей неделе.

Как передает ТАСС, об этом заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Раунд вовсе не завершен. Седьмой раунд продолжится, участники приняли решение взять технический перерыв, в том числе для консультаций в столицах, чтобы подумать, как выстраивать дальнейшую работу», — сказал он.

По его словам, на заседании совместной комиссии в Вене все делегации друг друга услышали. «Надеемся, что когда переговоры возобновятся, острота ситуации спадет. Посмотрим, с чем вернутся делегации в венский дворец Кобург», — добавил посол.