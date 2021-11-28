На данный момент пять тысяч строителей из Узбекистана отобраны для въезда в Россию в рамках пилотной программы упрощенного въезда, рассказал РИА Новости замглавы Минстроя Никита Стасишин.

«Десять тысяч должны въехать в ближайшие несколько месяцев, и пять тысяч уже отобраны. Первые мигранты уже практически с патентами, им остается пять дней, чтобы получить патенты. Это не только для строек Москвы, но и для космодрома «Восточный», в Тулу, Калугу и еще ряд городов», — объяснил он, уточнив, что всем приезжим были сделаны вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт», и по мере того, как у них вырабатываются антитела, они будут приезжать в страну. Оставшаяся часть мигрантов приедет в Россию после прохождения всех необходимых процедур, а также после выработки антител после вакцинации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии мигрантов на коммунальных предприятиях в городе, уточнив, что среди районных коммунальщиков все еще есть резерв к сокращению числа приезжих (moslenta.ru).