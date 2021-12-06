Россия и Индия заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве с 2021 по 2030 год, сообщили в Минобороны РФ.
Документ подписали в присутствии министров обороны двух стран — генерала армии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха в рамках встречи в формате «2+2», в которой также приняли участие руководители МИД Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар.
Подписи под договором поставили глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и заместитель министра обороны Индии по военным закупкам Канта Раг.
Как объяснили в российском военном ведомстве, речь идет о взаимодействии видов и родов войск, а также поставках вооружений и создании военной техники.
Сейчас у России и Индии несколько двусторонних проектов: универсальный комплекс «БраМос» (BrahMos), совместная разработка истребителя пятого поколения (FGFA), лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90.(РИА Новости)