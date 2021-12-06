Россия и Индия заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве с 2021 по 2030 год, сообщили в Минобороны РФ.

Документ подписали в присутствии министров обороны двух стран — генерала армии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха в рамках встречи в формате «2+2», в которой также приняли участие руководители МИД Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар.

Подписи под договором поставили глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и заместитель министра обороны Индии по военным закупкам Канта Раг.